Mer Lwowa straszył sądem prezesa PiS. „Powinien prosić o wybaczenie”

Jarosław Kaczyński w czwartek 25 maja został zapytany, czy trzyma kciuki za Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, na której polskie spółki miały dopisywać umowy. – Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonane już prace – powiedział lider PiS. Potem okazało się, że Andrij Sadowy zorganizować własne, całkowicie odrębne wydarzenie.

Mer Lwowa odpowiedział jednak Kaczyńskiemu ws. Control Process SA. Zasugerował, że „w przypadku takich bezpodstawnych oskarżeń nadszedł chyba czas, aby zwrócić się do sądu”. Głos w piątek zabrał Mateusz Morawiecki. – Co to ma znaczyć? Mer Lwowa straszy procesem sądowym Jarosława Kaczyńskiego? Lidera Prawa i Sprawiedliwości, który w najtrudniejszym momencie wojny stał po stronie Ukrainy, a nie po stronie kalkulacji i tchórzostwa? – powiedział były polski premier.

Jarosław Kaczyński uderzył w mera Lwowa, ten zagroził pozwem. Mateusz Morawiecki o skandalu

– To hańba. To jest skandal. Mer Lwowa powinien bardzo dobrze pamiętać, kto wtedy działał, a kto tylko mówił. Bez polskiej pomocy Lwów mógłby dziś wyglądać zupełnie inaczej. Kiedy mer Lwowa sławi morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, kiedy broni symboli banderyzmu, uderza nie tylko w polską pamięć. Uderza w relacje polsko-ukraińskie i robi dokładnie to, co jest na rękę Rosji. – kontynuował Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Mieliście szansę zachować się godnie i odpowiedzialnie. Mieliście szansę powiedzieć jasno: pamiętamy o polskich ofiarach, o tej strasznej wołyńskiej rzezi, odrzucamy kult zbrodniarzy, budujemy przyszłość na prawdzie. Ten czas minął. Dlatego mówię jasno, nie będzie zgody na kult bandery, nie będzie zgody na obrażanie pamięci ofiar Wołynia. Mer Lwowa może zrobić tylko jeszcze jedną rzecz, przeprosić i prosić o wybaczenie – podsumował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

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