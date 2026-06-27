Nawrocki został otruty? „W wariancie ‘łagodniejszym’ mogło chodzić ‘tylko’ o skompromitowanie”

Wydawnictwo „Biały Kruk” wydało książkę, wywiad rzekę prof. Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim. Do sieci trafiły fragmenty publikacji. Czytamy w nich, że prezydent zemdlał i stracił przytomność. Jego współpracownicy porównaniu to do filmu Egzorcysta. – Kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut – opowiedziała głowa państwa.

– Próbowano otruć Karola Nawrockiego. Po prostu otruć, wyeliminować z tej kampanii w momencie, kiedy było już widać, że idzie po zwycięstwo, nie jest kandydatem skazanym na przegraną – ocenił prof. Nowak w wideo wspominając ten fragment książki. Autor wywiadu rzeki już na łamach telewizji wPolsce24 mówił z kolei o „wariancie łagodniejszym”. – Mogło chodzić „tylko” o skompromitowanie prezydenta – spekulował prof. Nowak.

Nawrocki mógł zostać otruty? Przemysław Czarnek: Rzeczywiście to się mogło zdarzyć

Według autora książki sprawę próby otrucia powinny wyjaśnić służby. Przemysław Czarnek ujawnił natomiast portalowi wpolityce.pl, że Nawrockiemu sugerowano, aby „nie całował kobiet w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji”. Kandydat PiS na premiera kontynuował, że „wystarczy coś nasypać i już jest poważny problem. – Nie chcę mówić o szczegółach, bo to byłoby nieuprawnione, ale wydaje się, że to był moment, w którym rzeczywiście to się mogło zdarzyć – ocenił Czarnek.

– To było to niebezpieczeństwo i później byliśmy bardziej ostrożni – kontynuował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek wspomniał o „bandytach i ludziach, którzy nie mają granic”. – Ci ludzie nie mają żadnych skrupułów, żadnych zahamowań. To jest zdziczenie nieprawdopodobne. Władza i tylko władza, złodziejstwo i tylko złodziejstwo. Korupcja na skalę, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić – powiedział kandydat PiS na szefa rządu.

Politycy PiS o szokujących doniesieniach. „Ta sytuacja powinna zostać wyjaśniona do samego spodu”

– Tu wchodzą w grę takie miliony, że każda przegrana jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. A nóż postawi im tamę i rozliczy to, co zrobili do tej pory i co robią nadal. To stanowi dla nich wielkie niebezpieczeństwo i trzeba mieć tego świadomość – podsumował Czarnek. – To jest fatalna informacja. Ta sytuacja powinna zostać wyjaśniona do samego spodu – skomentował z kolei Janusz Cieszyński.

Czytaj też:

Zarzuty dla Ukraińca za kierowanie gróźb pod adresem prezydenta. Złożono wniosek o deportację Czytaj też:

Sikorski o decyzji Nawrockiego: upokorzyła Zełenskiego. Mówi, co by doradził