Po wecie prezydenta ruszyły negocjacje. Polska 2050 dogaduje się z Pałacem

Polska 2050 negocjuje z Pałacem Prezydenckim korekty do projektu regulującego rynek kryptoaktywów. Po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewem Boguckim do kancelarii trafiła kompromisowa wersja propozycji. Ugrupowanie czeka teraz na odpowiedź i dalszy bieg prac w Sejmie.

Ustawa o kryptowalutach. Po wecie prezydenta wraca “projekt ratunkowy”

Nowa odsłona przepisów pojawiła się po wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec rządowej ustawy. Polska 2050 ponownie złożyła tzw. projekt ratunkowy w czerwcu, próbując wypracować rozwiązanie, które z jednej strony wdroży unijne regulacje, a z drugiej ograniczy najbardziej kontrowersyjne zapisy.

Jedna z najważniejszych uzgodnionych zmian dotyczy maksymalnego czasu blokady rachunku lub wstrzymania transakcji przez KNF. W dotychczasowym brzmieniu limit wynosił do sześciu miesięcy. Z ustaleń wynika, że nowa propozycja ma ten okres jeszcze skrócić, co może być jedną z kluczowych zmian dla uczestników rynku.

Państwo miałoby odpowiadać za bezprawną blokadę

Drugą istotną korektą ma być wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wynikające z bezprawnej blokady rachunku. To jeden z najmocniejszych sygnałów, że projekt ma równoważyć uprawnienia nadzoru i ochronę uczestników rynku.

Jak wynika z informacji PAP, poprawki mają zostać formalnie przedstawione podczas prac komisji. Marszałek Sejmu zgodził się też na skrócenie konsultacji, co może przyspieszyć procedowanie przepisów. To sugeruje, że wokół projektu pojawia się polityczna gotowość do szybszego domknięcia sprawy.

Projekt uwzględnia część wcześniejszych uwag prezydenta

Propozycja Polski 2050 ma już zawierać trzy wcześniejsze zastrzeżenia prezydenta. Chodzi o obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, usunięcie części przepisów uznanych za nadregulacyjne oraz złagodzenie restrykcji wobec rynku. To właśnie ma odróżniać nowy projekt od ustawy wcześniej zawetowanej przez głowę państwa.

11 czerwca prezydent zawetował rządową ustawę, mimo że przewidywała ona nadzór KNF nad rynkiem i sankcje dla podmiotów łamiących przepisy. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział nową propozycję rządu. Celem całego procesu pozostaje wdrożenie w Polsce unijnego rozporządzenia MiCA, które ma uporządkować rynek kryptowalut.

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