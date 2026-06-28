Śmigłowce nad Warszawą i okolicami. W komunikacie wspomniano o żołnierzach z bronią

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w niedzielę 28 czerwca komunikat. Podkreślono w nim, że „na terenie Warszawy oraz okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi”. Dodano, że „są to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są śmigłowce”.

Ćwiczenia śmigłowców nad Warszawą. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych reaguje

„Podczas szkolenia żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią. Informacja została przekazana władzom lokalnym oraz służbom porządkowym. Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość” – podsumowano w oświadczeniu. Maszyny nad stolicą wzbudziły zainteresowanie mieszkańców.

W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy o latających co kilkanaście minut od kilku godzin helikopterach. Rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Mariusz Łapeta w rozmowie z „Faktem” wskazał, że chodzi o śmigłowce będące na wyposażeniu polskiej armii, czyli Black Hawk. Ćwiczenia planowo miały potrwać do godz. 16.

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