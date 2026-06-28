Konie cierpią w upale nad Morskim Okiem? Jest zdecydowana reakcja: Prawda jest taka

„Widzę, że ktoś rozpowszechnia fake newsy z grafikami z AI o koniach cierpiących w upale nad Morskim Okiem. A prawda jest taka, że dziś transport konny nad Morskim Okiem jest całkowicie zawieszony, jutro konie także nie będą wozić turystów, wczoraj zaś ich praca była ograniczona. To w jakich warunkach konie mogą pracować określili dawno temu lekarze weterynarii we współpracy z przedstawicielami organizacji prozwierzęcych” – napisała Paulina Hennig-Kloska.

Minister klimatu i środowiska w swoim wpisie w mediach społecznościowych podsumowała, że „do monitoringu temperatury i wilgotności stosowany jest opracowany przez nich wskaźnik”. Do sprawy odniósł się również resort. MKiŚ wyjaśniło, że „decyzję dotyczącą niedzieli 28 czerwca podjęli sami fiakrzy, a Tatrzański Park Narodowy rozpowszechnił tę informację dla turystów”. Wszystkie konie zostały w zacienionych stajniach i odpoczywały. Chodzi o trasę z Palenicy Białczańskiej.

Transport konny nad Morskie Oko. Ministerstwo klimatu i środowiska o fake newsach z grafikami z AI

Można było ją pokonać jedynie pieszo. Z kolei w sobotę „wozacy w godzinach 11 – 14 z własnej inicjatywy zmniejszyli liczbę pasażerów na wozie z dziesięciu do ośmiu”. „Jednocześnie byli gotowi do wycofania koni z trasy, gdyby wskaźnik WBGT (ang. Wet-Bulb Globe Temperature) osiągnął wartość graniczną ustaloną przez komisję badającą konie przed sezonem” – czytamy. Wyjaśniono, że służy on „do oceny obciążenia organizmu warunkami cieplnymi”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznaczyło, że „pomiary były wykonywane częściej niż raz na godzinę, a ich wartość nie zbliżyła się do granicznej”. W tweecie podsumowano, że „decyzja dotycząca wznowienia transportu konnego w kolejnych dniach będzie uzależniona od warunków pogodowych w Tatrach”.

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