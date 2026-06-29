Ten prosty znak na koncercie może uratować życie. Niewiele osób go zna

Mimo tego, że podczas koncertów obecni są przedstawiciele ochrony lub służb medycznych, nie zawsze są w stanie szybko zauważyć zagrożenie, do którego doszło w tłumie. Z tego powodu przyjęło się, aby uczestnicy imprez sami informowali, gdy zauważą, że ktoś potrzebuje pomocy.

Znak awaryjny podczas koncertów. Wystarczy podnieść ręce w tym geście

Jednym z najważniejszych sygnałów alarmowych, które należy stosować w takiej sytuacji, jest uniesienie nad głową rąk skrzyżowanych w kształt litery X. Powinny to zrobić przede wszystkim osoby, które są w pobliżu uczestnika wydarzenia, który wymaga pomocy.

Jest to sygnał dla artysty, który znajduje się na scenie, że należy przerwać występ, aby odpowiednie służby mogły szybko zareagować. Często też w takiej sytuacji fani używają latarek i podświetlają ręce, aby jeszcze bardziej zwrócić uwagę na miejsce zdarzenia. Należy też pamiętać, że tłum musi również zrobić przejście, które umożliwi służbom medycznym dotarcie do osoby, która potrzebuje pomocy.

Gest znany na całym świecie

Przypomnijmy, w ostatnim czasie znak ten został użyty m.in. 7 czerwca podczas koncertu Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wówczas piosenkarz przerwał występ i zwrócił się do służb obecnych na wydarzeniu.

Do podobnej sytuacji doszło także 16 czerwca podczas Lost Generation Festival, który odbył się w krakowskiej Tauron Arenie. Wtedy podczas koncertu Papa Roach Jacoby Shaddix zauważył sygnał alarmowy w tłumie i także zwrócił się do ratowników. Swoje koncerty kilkakrotnie przerywała też Billie Eilish, która podczas występów dostrzegała sygnały alarmowy w tłumie.

Przykład znaku X, który występuje tłumie, opublikowano na stronie Koncerty w Polsce na Facebooku.

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Upały w Polsce szczególnie niebezpieczne podczas imprez masowych

Obecnie w całym kraju organizowane są festiwale oraz inne wydarzenia, podczas których w jednym miejscu gromadzą się tłumy. Należy pamiętać, aby szczególnie podczas trwających upałów zwracać większą uwagę na osoby, które znajdują się wówczas w pobliżu. Według zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach termometry w wielu miejscach mogą nadal wskazywać ponad 30 st. C. Może to negatywnie wpływać na samopoczucie podczas imprez masowych.

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