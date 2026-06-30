Zmarł podczas interwencji policji, wołał, że nie może oddychać. Śledztwo umorzono

O tej tragicznej w skutkach interwencji pisaliśmy w 2025 roku. W nocy ze środy na czwartek 2 października policjanci z Inowrocławia weszli do jednego z miejskich bloków. O godzinie 2:52 w nocy dostali kilka zawiadomień o zakłócaniu ciszy nocnej. Zgłaszający ostrzegali, że 31-latek znajduje się najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Mężczyzna demolował mieszkanie i wyrzucał przedmioty na klatkę schodową.

Inowrocław. Śmierć podczas policyjnej interwencji

Wysłany na miejsce zdarzenia patrol policji od razu stwierdził, że mężczyzna jest agresywny i silnie pobudzony. Funkcjonariusze wezwali wsparcie oraz poprosili o przyjazd pogotowie ratunkowe. Z ich relacji wynikało, że stan 31-latka po kilku minutach uległ gwałtownemu pogorszeniu. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem.

Funkcjonariusze ponowili wówczas prośbę o szybki przyjazd karetki i rozpoczęli reanimację. Ich czynności przejęli ratownicy, którzy w międzyczasie dotarli na miejsce. Niestety, mimo wysiłków służb, nie udało się uratować mężczyzny. Zdarzeniem zainteresował się wówczas Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy, Biuro Kontroli KGP oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Śmierć w Inowrocławiu. Rodzina nie zgadza się na umorzenie śledztwa

Prokuratura wszczęła śledztwo, które ostatecznie zostało umorzone. Pełnomocnik rodziny postanowił jednak złożyć zażalenie. Zwrócił uwagę na to, że matka zmarłego otrzymała nagrania z kamer nasobnych policjantów dzień przed wydaniem decyzji o zakończeniu postępowania i nie miała możliwości zapoznać się z nimi przed zamknięciem sprawy.

Śmierć w Inowrocławiu. Dziennikarze widzieli nagrania z interewencji

Do nagrań dotarli też dziennikarze programu „Polsat News Ujawnia”. Od prawnika rodziny dowiedzieli się o kilku wątpliwościach. Policja twierdzi m.in., że funkcjonariusze nie używali paralizatorów, a mecenas Łukasz Czajkowski pokazał na nagraniu moment użycia takiego urządzenia na leżącym mężczyźnie.

Paweł Pułaczewski miał mówić, że „oddychać nie może” oraz wołał „pomocy”, co nie zostało uwzględnione w protokole. Funkcjonariuszy nie zapytano, w jaki sposób zmieniali pozycję mężczyzny w reakcji na jego słowa. Prawnik zauważał, że nic w aktach nie świadczy o tym, by biegli widzieli nagrania z kamer. Mieli opierać się jedynie na protokołach, które jego zdaniem nie oddawały rzeczywistego przebiegu interwencji.

Pytania pojawiają się też przy sposobie obezwładnienia 31-latka. Z notatki służbowej wynika, że policjanci trzymali ręce i nogi 31-latka. Nagranie z kamer pokazuje jednak, że unieruchamiali także jego plecy. Na nagraniu widać też, że z ust mężczyzny zaczyna sączyć się krew. Adwokat pytał też, kiedy dokładnie wezwano pogotowie, bo ma co do tego wątpliwości. Prawnik rodziny zwrócił również uwagę na inną policyjną interwencję w tym samym mieście, podczas której zmarł Michał Sylwestruk.

W trakcie śledztwa we krwi Pawła Pułaczewskiego wykryto substancje psychoaktywne: 3-CMC i klefedron. Biegli wyliczyli m.in. obrzęk mózgu i płuc, zmiany w mięśniu sercowym. W związku z reanimacją miało też dojść do złamania mostka i żeber. Według ich opinii, bezpośrednią przyczyną śmierci było ostre zatrucie, wynikające z jednoczesnego działania substancji psychoaktywnych. Ich zdaniem nie było podstaw do stwierdzenia, by do śmierci przyczyniły się działania osób trzecich.

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