Spore zmiany po przejęciu właściciela TVN. Wiadomo, kto może przejąć CNN

27 czerwca „The New York Times” , powołując się na doniesienia dwóch źródeł, poinformował o możliwych roszadach, do których może dojść w CNN po przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount. Jak wynika z informacji przekazanych przez dziennik, na czele stacji może stanąć Bari Weiss, która zarządza CBS News od października zeszłego roku.

Zamieszanie w CBS News

Dziennik zwrócił uwagę, że Weiss przed objęciem stanowiska w CBS News nie miała praktycznie żadnego doświadczenia w branży medialnej. W sposób chaotyczny miała też kierować stacją, zwalniając główne kierownictwo programu „60 minut” . Następnie kilka zwolnionych osób oskarżało ją o ingerencję redakcyjną, czemu stanowczo zaprzeczała.

Największa gwiazda CNN, Anderson Cooper miał przekazać w rozmowach z innymi pracownikami stacji, że nie chce pracować z Weiss. Wiosną, po 20 latach, on również odszedł z programu „60 minut” . W podobnym tonie wypowiedziała się dziennikarka CNN Kara Swisher, która przekazała, że nie będzie kontynuować współpracy ze stacją, jeśli zmieni się jej dotychczasowy lider.

„The New York Times” poinformował, że dyrektor Paramount David Ellison ma rozważać współpracę Weiss z Markiem Thompsonem, dyrektorem generalnym CNN. Według doniesień stacji on miałby się zająć przede wszystkim „technicznymi i finansowymi aspektami sieci” . Thompson miał jednak nie otrzymać do tej pory informacji, jaką rolę miałby pełnić po dokonaniu fuzji. Według dziennika miał natomiast informować, że nie chce dzielić się z nikim dotychczasową rolą.

Wątpliwości wokół kontaktów z Donaldem Trumpem

David Ellison podkreślał w wywiadach, że chce, „aby jego sieci informacyjne przyciągały 70 proc. Amerykanów” i zależy mu na tym, aby „niezależność redakcyjna CNN została bezwzględnie zachowana”.

Pracownicy stacji mieli jednak być zaniepokojeni kontaktami Ellisona z Donaldem Trumpem, co mogłoby powodować prorządowe działania CNN. Jak przypomniał amerykański dziennik, Pete Hegseth, sekretarz obrony, przekazał w marcu, że jest podekscytowany perspektywą nowego właściciela CNN. „Im szybciej David Ellison przejmie tę stację, tym lepiej” – dodał.

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