Nielegalny proceder na granicy. Jest akt oskarżenia przeciwko członkom ROG

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim skierował do Sądu Rejonowego w Słubicach akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Odpowiedzą za czyny popełnione w 2025 r. – na terenie powiatu słubickiego i gubińskiego – poinformowali śledczy w poniedziałek (30 czerwca).

„Oskarżeni, działając jako członkowie nieformalnej grupy Ruchu Obrony Granic, bez uprawnień podejmowali czynności zastrzeżone dla funkcjonariuszy publicznych” – o to prokuratura podejrzewa 44-latka i 50-latka.

Ruch Obrony Granic. Prokuratura skierowała akt oskarżenia. Śledczy ujawnili niepokojące szczegóły

Na początku czerwca ubiegłego roku, na moście granicznym w Słubicach, wspomniani mężczyźni – działając wspólnie i w porozumieniu – mieli zatrzymać do kontroli dwóch cudzoziemców. „Żądali okazania dokumentów i wypytywali o szczegóły pobytu w Polsce, wyzyskując błędne przekonanie pokrzywdzonych, że mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej” – wynika z ustaleń prokuratury.

44-latek odpowie dodatkowo za przestępstwo, do którego dojść miało kilka dni później – w Gubinie. Podejrzewany jest o to, iż „legitymował grupę mężczyzn o nieustalonej narodowości”. „Gdy jeden ze świadków zdarzenia zaczął nagrywać zachowanie oskarżonego telefonem, doszło do agresji. (...) [Oskarżony – przyp. red.] szarpał pokrzywdzonego, wytrącił mu telefon z ręki i uderzył go w dłoń, powodując lekkie obrażenia ciała. Kilka dni później, na przejściu granicznym [we wsi Żytowań], groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem (gestem zaciśniętej pięści) i używał wobec niego wulgarnych słów” – ujawnili przedstawiciele prokuratury. Zarzuty obejmują w tym przypadku „zmuszanie przemocą lub groźbą do określonego zachowania się i spowodowanie lekkich obrażeń ciała” i „kierowanie gróźb karalnych” – wskazali śledczy.

44-latkowi i 50-latkowi grozi więzienie

Za przywłaszczenie funkcji publicznej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli chodzi o pozostałe, jest to (kolejno): grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch i kara pozbawienia wolności do lat trzech.