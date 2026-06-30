Dramat w pociągu do Berlina. Pies zmarł na oczach pasażerów, PKP odpowiada

Dramatyczne sceny miały rozegrać się podczas podróży pociągiem z Warszawy do Berlina. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych pisarz Jakub Żulczyk, który opisał śmierć psa podróżującego z właścicielem w nagrzanym przedziale. Relacja szybko wywołała ogromne emocje i dyskusję o warunkach podróżowania ze zwierzętami podczas upałów. Do zdarzenia odniosło się już także PKP Intercity.

Jakub Żulczyk opisał dramat w pociągu do Berlina

Jak relacjonował pisarz, do przedziału wszedł mężczyzna z ośmioletnim buldogiem. Po około 40 minutach stan psa miał się gwałtownie pogorszyć. Zwierzę najpierw zwymiotowało, a później dostało drgawek. Pasażerowie podjęli próbę reanimacji, a pomocy udzielała również kobieta z sąsiedniego przedziału, która okazała się pielęgniarką.

Według opisu przez radiowęzeł padło też pytanie, czy na pokładzie znajduje się weterynarz. Do przedziału przyszła jedna z pasażerek, która przedstawiła się jako technik weterynarii i początkowo uznała, że pies może być odwodniony. Ostatecznie właściciel wysiadł ze zwierzęciem w Świebodzinie, ale na pomoc było już za późno.

Pies zmarł podczas podróży. Internauci pytają o warunki w wagonie

Największe poruszenie wywołał fragment relacji, w którym Żulczyk opisał temperaturę panującą w przedziale. Jak zaznaczył, jego zdaniem było tam bardzo gorąco – na tyle, że po wyjściu na peron w Berlinie odczuł ulgę, mimo że na zewnątrz panował upał.

Jednocześnie pisarz przyznał, że nie chce jednoznacznie przesądzać o przyczynach tragedii. Zwrócił uwagę, że znaczenie mógł mieć także wiek psa, jego kondycja i sama podróż w trudnych warunkach atmosferycznych. Właśnie te słowa uruchomiły falę komentarzy o bezpieczeństwie przewozu zwierząt podczas ekstremalnych temperatur.

PKP Intercity zabrało głos po śmierci psa

PKP Intercity potwierdziło, że do zdarzenia doszło 28 czerwca między Zbąszynkiem a Świebodzinem. Sprawa została odnotowana przez załogę pociągu. Przewoźnik złożył właścicielowi zwierzęcia wyrazy współczucia, ale zaznaczył też, że nie ma podstaw do łączenia śmierci psa z samą podróżą pociągiem.

Spółka podkreśla, że nie zna stanu zdrowia zwierzęcia sprzed podróży ani jego ogólnej kondycji. Przypomina również, że w ubiegłym roku na pokładach jej pociągów przewieziono 433 tys. zwierząt, a ten przypadek określa jako wyjątkowy. Przy okazji apeluje do pasażerów, by podczas upałów szczególnie dbać o wodę, komfort i bezpieczeństwo swoich pupili.

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