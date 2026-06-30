„To wstyd być Ukrainką w Polsce”. Nowy raport pokazuje skalę wrogości w Polsce

Jeszcze niedawno świat patrzył na Polskę jak na symbol solidarności z uciekającymi przed wojną Ukraińcami. Dziś coraz częściej słychać relacje o agresji słownej, poczuciu nierówności i upokorzeniach. Nowy raport opisuje, jak zmieniły się nastroje wobec obywateli Ukrainy i dlaczego – zdaniem jego autorów – za wspólnotowym uniesieniem przyszedł czas rozczarowania, politycznych kalkulacji i szukania kozła ofiarnego.

Relacje Polski i Ukrainy. „To wstyd być Ukrainką w Polsce”

W opracowaniu zebrano relacje Ukrainek i Ukraińców mieszkających w Polsce. Padają w nich mocne słowa o przemocy symbolicznej i codziennym upokorzeniu. Jedna z kobiet wspomina, że w pracy usłyszała, iż "Ukraińców trzeba wszystkich spalić", a zgłoszenie sprawy nie przyniosło realnej reakcji. Inna opowiada o swojej 11-letniej córce, która miała powiedzieć: "To nie wstyd być Ukrainką, tylko nie w Polsce".

Autorzy raportu cytowanego w „GW” wskazują, że najwięcej takich incydentów dotyczy przestrzeni publicznej – ulic, sklepów, szkół, klatek schodowych i komunikacji miejskiej. To właśnie tam wrogość ma być najbardziej jawna i bezpośrednia. Wielu rozmówców mówi też o poczuciu, że w Polsce można mieć znajomych, ale trudno o prawdziwe poczucie domu i przynależności.

Od wielkiej pomocy do niechęci wobec Ukraińców

Jednym z głównych wątków raportu jest teza o "polskim narcyzmie narodowym". Według prof. Przemysława Sadury Polacy pozostali pod silnym wrażeniem własnej pomocy udzielonej uchodźcom po wybuchu pełnoskalowej wojny, ale ten społeczny zryw nie został zamieniony w trwały system integracji. Gdy emocje opadły, coraz mocniej zaczęły działać resentyment, zmęczenie wojną i polityczne wykorzystanie tematu migracji.

Raport przywołuje też dane pokazujące pogarszające się nastawienie społeczne. Sympatia wobec Ukraińców miała wyraźnie spadać, a rosła niechęć. Wśród przyczyn autorzy wymieniają m.in. brak spójnej polityki państwa, kryzys zbożowy, napięcia historyczne, dezinformację i rosyjską propagandę, a także narracje o rzekomej konkurencji o świadczenia, miejsca w szkołach czy dostęp do usług publicznych.

Prof. Sadura: polityka i kampania tylko wzmocniły ten trend

W raporcie mocno wybrzmiewa przekonanie, że antyukraińskie nastroje przestały być domeną marginesu, a zostały znormalizowane przez polityczny mainstream. Autorzy ostrzegają, że zamiast budować zaufanie i odpowiadać na napięcia, państwo zaczęło wygaszać część mechanizmów wsparcia, co najmocniej uderzyło w osoby starsze, chore, z niepełnosprawnościami i matki z dziećmi. Założenia były jednak inne.

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