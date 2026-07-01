Dwie polskie pizzerie wśród najlepszych w Europie. Znamy tegoroczny ranking

W najnowszym rankingu 50 Top Pizza Europe znalazły się dwie restauracje z Polski, a pięć kolejnych trafiło do grona lokali rekomendowanych. Dla polskiego rynku to kolejny mocny sygnał, że polskie lokale coraz śmielej rywalizują z najlepszymi w Europie, a miejsce, w którym robi się najlepsze „placki” nie ma znaczenia.

Dwie polskie pizzerie w europejskiej czołówce

W głównym zestawieniu wyróżniono Zieloną Górkę z Pabianic i warszawską Ciao a Tutti. Pierwsza z nich zajęła 18. miejsce, utrzymując wysoką pozycję z poprzedniego roku. Z kolei lokal ze stolicy uplasował się na 33. miejscu.

To nie pierwszy taki sukces obu restauracji. Oba lokale są obecne w rankingu od kilku lat, a Zielona Górka była już wcześniej zauważana także w zestawieniach globalnych. Tegoroczny wynik potwierdza, że polska pizza neapolitańska na dobre zadomowiła się w europejskiej elicie.

Pięć kolejnych lokali z Polski też zostało wyróżnionych

Na tym nie kończą się jednak dobre wiadomości dla Polaków. Do grupy Pizzerie Eccellenti, czyli lokali rekomendowanych przez inspektorów, trafiło jeszcze pięć polskich restauracji. W tym gronie znalazły się Ostro z Gdańska oraz cztery adresy z Warszawy: Mąka i Woda, PEZZO, Pizzaiolo i Spacca Napoli.

To oznacza, że Polska była w tegorocznym zestawieniu widoczna nie tylko dzięki dwóm miejscom w ścisłej czołówce, ale też szerzej – jako rynek z coraz mocniejszą i bardziej świadomą sceną pizzaiolo.

Ten ranking uchodzi za prestiżowy w całej Europie

Ranking ogłoszono podczas gali w Madrycie. W tym roku organizatorzy wyjątkowo sklasyfikowali 60 najlepszych lokali na kontynencie. Pierwsze miejsce ponownie zdobyła londyńska Napoli on the Road, a na podium znalazły się też Baldoria z Madrytu i IMperfetto z Puteaux we Francji. Warto jednak zaznaczyć, że zestawienie nie obejmuje Włoch, które mają osobną klasyfikację.

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