Tajemnicza pozycja w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia. „Biorę pełną odpowiedzialność”

Jolanta Sobierańska-Grenda w oświadczeniu majątkowym na koniec 2025 r. podała, że osiągnęła ok. 725 tys. zł brutto innych dochodów. Minister zdrowia została zapytana o sprawę w Wirtualnej Polsce. – Przez całe swoje życie zawodowe składam oświadczenia majątkowe, moje zarobki są znane powszechnie. I tym razem również wypełniłam je dokładnie w taki sposób, jak jestem do tego zobligowana – powiedziała Sobierańska-Grenda.

Minister zdrowia mimo nacisków nie chciała jasno ujawnić, na co składa się kwota. – Upubliczniłam swoje oświadczenie majątkowe. Nie jestem posłem ani senatorem. Od wszystkich moich dochodów płacę podatki, w normalnych progach podatkowych. To jest rzetelnie podany dochód – stwierdziła. – Wszystko jest jawne. Z rzetelnie i uczciwie wykonywanej pracy, czy to w roli radcy prawnego, zarządzającego czy wykładowcy. Biorę pełną odpowiedzialność za moje życie zawodowe – dodała.

Oświadczenie majątkowe Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Tak wygląda majątek minister zdrowia

Minister zdrowia ma 525 tys. zł oszczędności oraz 14,5 tys. w euro. Do tego zgromadziła w IKZE 10 tys. zł. Wynagrodzenie Sobierańskiej-Grendy w Ministerstwie Zdrowia, które objęła w lipcu 2025 r., wyniosło 113 585,36 zł brutto. 63 tys. zł brutto to z kolei kwota za umowę najmu. Minister zdrowia posiada mieszkanie własnościowe o powierzchni całkowitej 61,8 metrów kwadratowych oraz udział w hali garażowej o pow. 36,08 m kw.

Posiada również inne mieszkanie o pow. 92,41 m kw. wraz z komórką lokatorką o pow. 4,82 m kw. i garażem o pow. 15 m kw. Sobierańska-Grenda posiada w ramach darowizny małżeńskiej Mercedesa S Klasę z 2018 r. Minister zdrowia spłaca także kredyt, zostało jej jeszcze ok. 176 tys. zł, w tym zwrot odsetek z tytułu marży pomostowej – 6 422,58 zł.

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