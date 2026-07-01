Obrona Ziobry z ważnym wnioskiem, w tle Romanowski. „Dowody są niemal identyczne”

„Obrona ministra Zbigniewa Ziobry składa wniosek o wyłączenie jednego z sędziów z uwagi na fakt uprzedniego orzekania w tej samej sprawie i dokonanej uprzednio oceny materiału dowodowego oraz przesłanek aresztowych, co stanowi okoliczność wywołującą wątpliwość co do bezstronności sędziego” – napisał w mediach społecznościowych mecenas Bartosz Lewandowski. Chodzi o sędzię, która utrzymała tymczasowe aresztowanie wobec Marcina Romanowskiego.

Adwokat podkreślił, że „trzyosobowy skład Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznającego zażalenie obrońców na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o zastosowaniu wobec wiceprezesa PiS tymczasowego aresztowania ukształtowano 28 kwietnia 2026 roku”. Jeden z sędziów trzy dni przed przyśpieszeniem terminu posiedzenia otrzymał przedłużenie delegacji.

Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt Zbigniewa Ziobry. Obrona z wnioskiem o wyłączenie sędzi

Lewandowski wyjaśniał, że „z uwagi na obszerność materiału dowodowego, liczącego ok. sześć tysięcy tomów akt, sędziowie mieli mieć zagwarantowane warunki do zapoznania się z materiałem”. Mecenas zaznaczył, że „zdecydowana część zarzutów, które Prokuratura chce przedstawić Ziobrze, pokrywa się z tymi przedstawionymi Romanowskiemu”. W obu przypadkach dowody mają być niemal identyczne.

Lewandowski zwrócił uwagę, że sędzia Anna Szymacha-Zwolińska „musiałaby ona dokonać oceny wydanego przez siebie orzeczenia”. Z tego powodu o wyłączenie wystąpiła pierwotnie wylosowana do sprawy sędzia Anna Bator-Ciesielska. Adwokat przywołał, że zdaniem SN „uzewnętrznienie swojego stanowiska uznawane jest za powód do powstania uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie”.

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