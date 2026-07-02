Kłopot ws. sędziego KRS, decyzja Waldemara Żurka pod lupą. „Jakby lisa wpuszczono do kurnika”

Waldemar Żurek w połowie czerwca zdecydował o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Łukasza Piebiaka. Decyzja obowiązuje maksymalnie miesiąc. Powodem takiego ruchu jest „nadzwyczajny charakter i ciężar gatunkowy czynów, o których popełnienie podejrzewany jest sędzia”. Wobec Piebiaka prowadzone są dwa śledztwa: dotyczące udziału w „aferze hejterskiej” oraz ws. usiłowania oszustwa sądowego i fałszerstwa dokumentów.

Zawieszenie ma zostać skontrolowane przez Sąd Najwyższy w czwartek 2 lipca – podała „Gazeta Wyborcza”. Sprawa ma precedensowe znaczenie dla środowiska sędziowskiego i dotyczy kontrowersyjnego uprawnienia ministra sprawiedliwości. Sami sędziowie rozróżniają trzy sytuacje, w których możliwe jest zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych. Pierwsza związana jest z postępowaniem dyscyplinarnym, a druga z wnioskiem prokuratora w postępowaniu karnym.

SN zbada decyzję Waldemara Żurka ws. sędziego KRS. „To niebezpieczny instrument”

– To niebezpieczny instrument, należy go stosować z rozwagą, ostrożnie – skomentował doświadczony sędzia karnista trzecie rozwiązanie, na które zdecydował się Żurek. W praktyce jest stosowane w przypadku np. prowadzenia przez sędziego rozprawy po pijanemu, spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu czy doprowadzenia do bójki, kiedy organy dyscyplinarne i prokuratura jeszcze nie zdążyły zareagować.

SN będzie badał, czy sytuacja Piebiaka wymagała nagłej reakcji ministra sprawiedliwości. W sprawie sędziego od dawna toczą się postępowania karne i nie doszło w nich do uchylenia immunitetu. Z kolei w sprawach dyscyplinarnych w jednej zarzuty postawiono w marcu, a w drugiej pod koniec czerwca, kiedy Piebiak był już zawieszony. Według rozmówcy „GW” Żurek „wszedł na grząską ścieżkę”. Sędziowie są podzieleni jego ruchem.

Sąd Najwyższy skontroluje zawieszenie Łukasza Piebiaka przez ministra sprawiedliwości

– Jest kłopot z Piebiakiem. Sprawy, które go dotyczą, mają poważny ciężar gatunkowy. Pomimo tego, dzięki PiS, znalazł się w KRS. Przecież Rada, przeprowadzając konkursy na stanowiska sędziowskie czy podejmując uchwały w innych sprawach, ma do czynienia z danymi sędziów. Biorąc pod uwagę zakres postępowania w sprawie tzw. afery hejterskiej, to tak jakby lisa wpuszczono do kurnika – ocenił jeden z sędziów.

– Oczywiście wybór Piebiaka do KRS odbieramy bardzo krytycznie. Mówiąc wprost: to naplucie sędziom w twarz. Natomiast jeśli faktycznym celem zawieszeń jest pozbycie się go z Rady, to obawiam się, że skuteczność takiego środka będzie jak naklejanie plasterka na wielką ranę – powiedział inny sędzia. Usunięcie Piebiaka z Krajowej Rady Sądownictwa może jednak generować kolejne problemy. Mogą pojawić się preteksty do podważania składu KRS.

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