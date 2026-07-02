Porównał Nawrockich do bohaterów „Shreka”. Prokuratura podjęła decyzję
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Porównał Nawrockich do bohaterów „Shreka”. Prokuratura podjęła decyzję

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Marta Nawrocka i Karol Nawrocki
Marta Nawrocka i Karol Nawrocki Źródło: Newspix.pl / ZUMA
Prokuratura postawiła radnemu PSL Wojciechowi Ślusarczykowi zarzuty znieważenia Karola Nawrockiego i jego żony. Chodzi porównanie ich do bohaterów „Shreka”.

Przypomnijmy, 17 sierpnia 2025 roku Wojciech Ślusarczyk radny powiatowy PSL, członek zarządu powiatu radomszczańskiego opublikował na Facebooku grafikę przedstawiającą Martę Nawrocką stylizowaną na królową z podpisem „pierwsza dama Polski”. Polityk umieścił na niej również napis: „a Shrek gdzie?”. Publikacja sugerowała, że para prezydencka została wówczas porównana do głównych bohaterów popularnej bajki „Shrek”.

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Post wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. Według ustaleń „Gazety Radomszczańskiej” zaledwie dzień później do Prokuratury Rejonowej w Radomsku trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczące znieważenia. Z kolei we wrześniu śledczy rozpoczęli śledztwo w tej sprawie. Powołano m.in. biegłego z zakresu lingwistyki, który ocenił, czy słowo „Shrek” mogło znieważyć polityka.

W maju tego roku Wojciechowi Ślusarczykowi przedstawiono zarzuty znieważenia prezydenta (art. 135 Kodeksu karnego) oraz pierwszej damy (art. 216 Kodeksu karnego). 16 czerwca przedstawiciel PSL został przesłuchany w tej sprawie i nie przyznał się do winy – przekazała „Gazeta Radomszczańska”.

Kwaśniewska: „On jest jak Shrek”

Do podobnej sytuacji doszło w maju 2025 roku. Wówczas Jolanta Kwaśniewska wypowiedziała się w podobnym tonie na temat ówczesnego kandydata na prezydenta. – Ja mam wrażenie, że sam PiS nie wie, kim jest Pan Nawrocki. On jest tak jak Shrek. Tak jak cebulę się go obiera i ciągle warstwy kolejne wychodzą i każda jest bardziej niepokojąca – mówiła była pierwsza dama, cytowana przez Wirtualną Polskę.

Przypomniała wtedy o głośnej aferze dotyczącej kawalerki w Gdańsku. – Myślę, że w takim państwie demokratycznym, gdyby się okazało, że te pierwsze kłopoty się pojawiają, to można byłoby się zastanowić nad zmianą kandydata, a tutaj wszyscy dookoła jego poplecznicy mówią: „ale co się stało, no dobra, może zawłaszczył kawalerkę, ale teraz ją oddał na cele dobroczynne” – kontynuowała.

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Źródło: „Gazeta Radomszczańska”, WP, Radio Zet