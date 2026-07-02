Burza wokół Szpitala Południowego. „Rodziny zmarłych nie dawały mu zarobić”

Szpital Południowy w Warszawie stworzył specjalne stanowisko: koordynatora pracy prosektorium. Został nim Artur Habowski – podał Onet. W stołecznej placówce miało dochodzić do nielegalnego sprzedawania ciał i usług pogrzebowych. Szacunkowo 100 zł miała kosztować zgoda na wydanie ciała, od 500 zł kosztowało ubranie ciała i zabiegi kosmetyczne, 1 000 zł balsamacja (w COVID-19 kwota była nawet dwukrotnie wyższa), a powyżej 1,5 tys. „polecenie” rodzinie zakładu pogrzebowego.

Tylko pod koniec 2025 r. Habowski za ubieranie ciał miał „zarobić” ponad 40 tys. zł za dwa miesiące. Koordynator obiecywał rodzinom usługi pogrzebowe, a zakładom pogrzebowym – zwłoki. Zakłady musiały za to zapłacić, a potem doliczały „koszty specjalne”, które wystawiano rodzie zmarłej osoby. Habowski zarządzał kartami zgonów, które normalnie powinny być podpisane przez lekarza i do odebrania w sekretariacie oddziału lub w dziale statystyk.

Zgodzić się na to miała była dyrektor medyczna i ordynator oddziału zakaźnego Agata Kusz-Rynkun. Lekarz z doświadczeniem w zarządzaniu placówkami medycznymi ocenił, że „musiała też zgodzić się na Dawida Kacprzyka”. Habowski miał marzyć, żeby mieć swoje prosektorium i zakład pogrzebowy. Posiadanie ich w szpitalu obniżało koszty. Koordynator prosektorium przybijał pieczątki na kartach zgonu.

Kolejna burza ws. Szpitala Południowego w Warszawie. „To nie powinno mieć miejsca”

„To nie powinno mieć miejsca”, „Nigdzie nie ma takiej praktyki”, „Kartę zgonu podbija lekarz” – ocenili lekarze i profesorowie medycy. Pracownik zakładu pogrzebowego ujawnił, że Habowski „nigdy nie dawał” pokwitowania, że brał pieniądze. – Zawsze wszystko pod stołem i zawsze wszystko dla siebie – dodał. Kontynuował, że zakłady, które nie dawały mu zarobić „od razu stawały się jego wrogami”.

– Albo umawiał się np. na rano z zakładem na odbiór, zakład przyjeżdżał z rodziną, to kazał im czekać albo przyjechać następnego dnia. To była stała zemsta za to, że rodzina wybrała zakład, który nie współpracuje, czyli nie płaci Habowskiemu – mówił pracownik zakładu pogrzebowego. Koordynator prosektorium w 2023 r. dogadał się z zakładem pogrzebowym Sacrum na wynajem lokalu niedaleko prosektorium i wspólne prowadzenie firmy w zamian za zatrudnienie partnerki i podział zyskami.

W drugiej połowie 2025 r. współpraca się kończy, bo Sacrum przestaje się to opłacać. Klienci byli oburzeni „polecaniem” zakładu pogrzebowego. – Inna klientka się uparła i zabraliśmy ciało z prosektorium w Południowym. Otwieramy worek — siki. Normalnie nasikał na zwłoki, zapakował i nam przekazał. Jak mi moi pracownicy o tym powiedzieli, zadzwoniłem do niego, a on do mnie: „wy robicie usługi, to sobie umyjcie”. To jest skur…

Nielegalny handel zwłokami i usługi pogrzebowe. Kulisy działania Szpitala Południowego w Warszawie

W prosektorium obowiązuje zakaz poddawania ciała balsamacji zabiegom tanatokosmetycznym (makijaż, fryzura) i ubierania w rzeczy przeniesione przez rodzinę lub zaproponowane przez firmę pogrzebową. – To prosektorium funkcjonowało jak zakład pogrzebowy, a nie jak szpital – stwierdził pracownik jednej z firm pogrzebowych. Usługi wykonywali pracownicy na zlecenie Habowskiego, którzy słyszeli, że muszą wykonywać polecenia przełożonego.

Z chłodni w Szpitalu Południowym w Warszawie korzystały też zakłady pogrzebowe, które nie miały własnej. Sam Habowski w prosektorium pojawiał się z rana, a potem przebywał z lekarzami na SOR-ach. Dzięki tytułowi koordynatora miał być upoważniony do uczestnictwa w zebraniach ordynatorów. – On się zachowywał jak dyrektor tego szpitala, a nie podrzędny pracownik – zdradził informator. Podkreślił, że jako szef prosektorium „nigdy nie spotykał się z lekarzami”.

Sama funkcja koordynatora prosektorium również budziła zdziwienie. W 2025 r. na Habowskiego złożono skargę. Sytuacją prosektorium zainteresowały się szpitalne związki zawodowe. Sprawę skierowano do dyrekcji szpitala, ale nic się nie zmieniło. Prof. medycyny historię porównuje do łódzkich „łowców skór”. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego dopytywany o zatrudnienie Habowskiego usłyszał, że to tajemnica.

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Podobnie zareagowano na prośbę ws. informacji o liczbie zgonów i zakładach pogrzebowych odbierających ciała. – To, co się dzieje, to jest handel zwłokami – ocenił ekspert z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Prokuratura bada, czy w prosektorium nie fałszowano dokumentów medycznych. Zawiadomienie złożył sam Habowski, zdaniem którego ktoś ukradł mu pieczątkę i wystawiał lewe papiery.

Według rozmówców Onetu ma chodzić o odwrócenie uwagi. – Habowski prawdopodobnie, gdy zorientował się, że będzie mieć problemy, doniósł do prokuratury, że to on jest pokrzywdzony. Chciał przerzucić winę z siebie na któregoś z byłych współpracowników, że niby ten podrabiał dokumentację. Znowu próbuje się oczyścić – słychać. Do zdarzenia miało jednak dojść prawie rok temu. – W branży nikt nie był zaskoczony. Dziwne, że dopiero teraz ktoś się nim zajął – stwierdził dawny „znajomy”.

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