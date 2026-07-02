Szef TK milionerem. Zgromadził spore oszczędności w dolarach i euro

Zgodnie z polskimi przepisami sędziowie do 30 czerwca każdego roku muszą opublikować swoje oświadczenie majątkowe. Trybunał Konstytucyjny w grudniu 2025 r. uznał, że jawność sędziowskich oświadczeń majątkowych jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Wyrok zapadł jednak w kontrowersyjnym składzie: Stanisław Piotrowicz, Bartłomiej Sochański, Krystyna Pawłowicz, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak.

Orzeczenie TK nie zostało jednak opublikowane przez rząd, więc zdaniem części prawników nie obowiązuje. Większość sądów zamieściło w związku z tym oświadczenia majątkowe. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się zestawienie obejmujące 13 sędziów. Tylko w dwóch przypadkach oświadczenie majątkowe jest publicznie dostępne. W pozostałych widnienie informacja o dacie wpływu.

Oświadczenie majątkowe Bogdana Święczkowskiego. Oto majątek prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Oświadczenie majątkowe ujawnił prezes TK. Bogdan Święczkowski posiada dom o powierzchni około 240 metrów kwadratowych, położony na działce o pow. 863 m kw. w ramach współwłasności małżeńskiej. Żona jest sędzią Sądu Okręgowego. Jeśli chodzi o inne nieruchomości jest właścicielem domku letniskowego o pow. ok. 80 m kw. na działce o pow. ok. 350 m kw. Szef Trybunału Konstytucyjnego ma na koncie około 1 014 400 złotych w ramach współwłasności małżeńskiej.

Do tego Święczkowski ma ok. 103,5 tysiąca dolarów amerykańskich oszczędności oraz 101 tys. euro w ramach współwłasności małżeńskiej. Prezes TK ma dwa auta na współwłasności majątkowej z żoną: Mercedesa GLB 200 AWD z 2023 roku oraz SsangYong Rexton 2,2 AWD z 2022 r. Z wartościowych rzeczy Święczkowski wymienił też saunę ogrodową i wannę z hydromasażem oraz instalację fotowoltaiczną. Szef Trybunału Konstytucyjnego nie ma za to żadnych kredytów, czy pożyczek.

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