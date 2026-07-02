Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Stworzył znaną sieć piekarni

Piekarnia Oskroba „z głębokim smutkiem” poinformowała na swojej stronie o śmierci założyciela i wieloletniego współwłaściciela piekarni Dariusza Oskroby. „Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo” – podkreślono w komunikacie.

„Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ‘Szef’ – nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami. Dla wielu z nas był inspiracją. Zapamiętamy także jego charakterystyczne powitanie. Zamiast zwyczajowego ‘dzień dobry’, często witał nas słowami ‘Chleb dobry’, wywołując uśmiech i podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła. Ten prosty gest na zawsze pozostanie częścią wspomnień o Nim” – podsumowano.

Dariusz Oskroba nie żyje. Był wieloletnim współwłaścicielem zakładów piekarniczo-cukierniczych

64-latek zmarł 29 czerwca. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 2 lipca w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Celestynowie. Dariusz Oskroba z rodziną znalazł się na 31. miejscu najnowszej Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Majątek oszacowano na 3,15 miliarda złotych. Zakłady piekarniczo-cukiernicze Oskroba mają siedzibę w podwarszawskiej Człekówce. Pierwsza piekarnia została otworzona przez Wacława Oskrobę w latach 30. XX wieku.

Rodzinną tradycję kontynuowali jego synowie, Stanisław i Ryszard, a od 1981 roku pielęgnował ją wnuk ze swoją rodziną. Aktualnie piekarnia dysponuje trzema zakładami produkcyjnymi. Chleby, bułki czy ciastka sprzedawane są w hipermarketach i hurtowniach spożywczych, supermarketach, dyskontach, sklepach detalicznych oraz w punktach firmowych, należących do firmowej, własnej sieci franczyzowej, która obejmuje w tej chwili około 250 placówek.