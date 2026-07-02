Ziobro zabrał głos, w tle ekstradycja. To może okazać się kluczem

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tymczasowy areszt wobec Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prok. Piotr Woźniak ocenił, że „wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, aczkolwiek, jak uczy praktyka, USA respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu”.

– Oczywiście, wiązałoby się to pewnie z kwestią wezwania przez stronę amerykańską o uzupełnienie przekazanych materiałów poprzez przekazanie dokumentu potwierdzającego prawomocność tymczasowego aresztowania. No teraz mamy komplet – kontynuował prokurator. Prok. Woźniak został również zapytany „kiedy będzie wniosek o ekstradycję”.

Zbigniew Ziobro i sprawa ekstradycji. Co zmienia decyzja sądu ws. tymczasowego aresztu?

– Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie z uwagi na fakt, iż zostało odroczone sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu wydanego w dniu dzisiejszym, uprawomocniającego postanowienie sądu pierwszej instancji. Będę musiał się po prostu zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest dla mnie wystarczające do sformułowania tego wniosku, czy jednak będę musiał zaczekać na pisemne uzasadnienie – podsumował prokurator.

Waldemar Żurek już w połowie maja na konferencji prasowej mówił, że jest „gotowy wniosek ekstradycyjny”. – Czekamy tak naprawdę na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania. Umowa z Amerykanami nie zmusza nas do tego, żebyśmy mieli prawomocne rozstrzygnięcia, ale praktyka sądów federalnych jest różna – tłumaczył wtedy minister sprawiedliwości. O dalszych krokach miał decydować zespół prokuratorów.

Krok w stronę ekstradycji Ziobry. Wiadomo, kto podejmie ostateczna decyzję

W przypadku pozytywnej zgody sądu ekstradycja Ziobry i tak nie jest przesądzona. Traktat nie obejmuje bowiem przestępstw o charakterze politycznym, a tak sprawę przedstawia wiceprezes PiS. Do tego ostateczną zgodę będzie musiał wydać Departament Stanu USA. Ziobro w najnowszym wpisie przekonywał właśnie, że zarzuty wobec niego są „bezpodstawne i sfabrykowane”, a sprawa jest „zemstą” wymierzoną w jego osobę.

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