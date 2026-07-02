Oświadczenie majątkowe ministry zdrowia. Kontrowersje wywołał zapis o 700 tys. zł

Szefowa jednego z najważniejszych resortów poinformowała o stanie swojego majątku. W okresie od lipca do grudnia otrzymała wynagrodzenie ministerialne – łącznie ok. 113 tys. zł (brutto). W kategorii „inne dochody” wpisała także te pozyskane z najmu – ok. 63 tys.

To jednak nie wszystko, uwagę opinii publicznej zwróciła kolejna suma – 725 tys. PLN.

Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika ponadto, że zanim Jolanta Sobierańska-Grenda zaczęła pełnić rządową funkcję, miała przekazać mężowi swój udział w domu na Pomorzu, pod Malborkiem – w formie darowizny. Chodzi o budynek o pow. ok. 110 mkw., który stoi na działce o pow. ok. 640 mwk.

Jolanta Sobierańska-Grenda zabrała głos. Wytłumaczyła, skąd wzięło się ponad 700 tys. PLN

Na stronie ministerstwa zdrowia pojawił się komunikat prasowy. Sobierańska-Grenda postanowiła odnieść się do całej sprawy – wyjaśniła, o co chodzi z 725 tys. zł, które zwróciły uwagę opinii publicznej.

Wskazała, że na kwotę, określoną w oświadczeniu majątkowym jako „inne osiągnięte dochody, składają się – ok. 530 tys. zł – to część stała wynagrodzenia za 2025 r, część zmienna wynagrodzenia za 2024 r. i odszkodowanie za zakaz konkurencji, wynikający z zawartego ze spółką Szpitale Pomorskie kontraktu menadżerskiego, 128 tys. PLN – to z tytułu współpracy na umowie z Województwem Podlaskim (przy czym – jak zaznaczyła – projekt ten zakończył się w kwietniu 2025 r.) i reszta – za działalność naukowo-dydaktyczną. Są to w każdym przypadku kwoty brutto (przed odliczeniem podatków, składek czy innego rodzaju obciążeń).

Ministra przypomniała, że przed objęciem funkcji szefowej resortu zdrowia była prezeską Szpitali Pomorskich przez ponad osiem lat. Natomiast po tym, gdy przyjęła ofertę od premiera Donalda Tuska, jej „jedyną dodatkową aktywnością jest działalność naukowo–dydaktyczna, na co pozwalają przepisy”.

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