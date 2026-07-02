Przełom w relacjach polsko-ukraińskich? Szykuje się ważne spotkanie na szczycie

Spotkanie odbędzie się w czasie wyraźnego ochłodzenia stosunków Warszawy i Kijowa. Napięcia wzrosły po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”.

Sikorski i Sybiha omówią relacje Polski z Ukrainą

Informację o planowanym spotkaniu potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według ustaleń Polsat News rozmowy mają dotyczyć zarówno bieżących relacji polsko-ukraińskich, jak i sytuacji na froncie w Ukrainie.

Będzie to jedno z najważniejszych bezpośrednich spotkań przedstawicieli obu państw od początku sporu wywołanego decyzją ukraińskiego prezydenta. Zełenski tłumaczył, że nadanie jednostce nazwy odwołującej się do UPA miało służyć „przywracaniu tradycji ukraińskiego wojska i uhonorowaniu żołnierzy walczących w obronie kraju”.

Napięte relacje polsko-ukraińskie

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego kilka dni po posiedzeniu kapituły wspomnianego odznaczenia. W międzyczasie jego minister Marcin Przydacz spotkał się z Kyryło Budanowem, szefem ukraińskiej Kancelarii Prezydenta.

W odpowiedzi na krok Nawrockiego ukraiński prezydent odesłał odznaczenie do Warszawy. Z Orderu Orła Białego zrezygnowali również byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Inne polskie odznaczenia zwrócili m.in. Andrij Sybiha, Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Po polskiej stronie Jarosław Kaczyński zapowiedział zwrot ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego. Podobne deklaracje składali również inni politycy PiS, a dwa ukraińskie odznaczenia zwrócił Michał Kamiński.

Kwestie historyczne dzielą Warszawę i Kijów

Spór wpłynął także na obsadę ukraińskiej delegacji podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zełenski i Sybiha nie wzięli udziału w wydarzeniu, a delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko.

Jednym z głównych punktów konfliktu pozostaje ocena działalności OUN i UPA. Polska uznaje zbrodnie dokonane na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej za ludobójstwo. W Ukrainie organizacje te są często przedstawiane jako symbole walki o niepodległość i oporu przeciwko Związkowi Sowieckiemu.

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