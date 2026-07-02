Poważne oskarżenia wobec byłego współpracownika parlamentarzysty PSL. „Został osadzony”

Były asystent społeczny jednego z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego miał zostać „osadzony w Zakładzie Karnym w Barczewie” (na terenie Warmii i Mazur) – podała redakcja Telewizji Republika. Śledczy mają podejrzewać go o popełnienie czynu określonego w Kodeksie karnym następująco: „Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu”.

Dziennikarze kontaktowali się z Komendą Główną Policji, a także komendą w Kętrzynie. Przedstawiciele jednostek ponoć „nie chcieli potwierdzić nieoficjalnych ustaleń”. Co innego Prokuratura Okręgowej w Olsztynie. Rzecznik prasowy – Daniel Brodowski – wskazał, że o szczegółach informować będzie mógł dopiero po rozmowie ze śledczym, który prowadzi ws. postępowanie.

Były asystent parlamentarzysty PSL miał zostać zatrzymany. „Brutalna pornografia”

TV Republika powołała się w materiale na „czterech informatorów” (ich tożsamość nie została ujawniona). Wśród nich jest ponoć „wpływowy polityk obozu władzy, przewodniczący jednej z komisji”.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się stacja, organy ścigania miały zabezpieczyć materiały dowodowe w postaci sprzętu elektronicznego byłego asystenta parlamentarzysty ludowców. Na dyskach znajdować miała się „brutalna pornografia”.

Pełniąca obowiązki Naczelniczki Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej KGP – podkomisarz Lucyna Rekowska – poinformowała, że policja „nie może udzielić informacji dotyczących konkretnych spraw, które mogłyby prowadzić do identyfikacji osób – w tym informacji dotyczących czynności podejmowanych wobec konkretnych osób fizycznych”.

Policja nie potwierdziła medialnych ustaleń

Zaś aspirant sztabowa Monika Danielak wskazała, iż w tym przypadku chodzi o „osobę prywatną, indywidualnie oznaczą z imienia i nazwiska”. – Nie możemy udostępniać szczegółowych informacji na temat czynności, (...) ponieważ naruszyłoby to jej dobra osobiste – poinformowała zastępczyni oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji Kętrzynie.

Redakcja portalu WPROST zwróciła się do biura prasowego Polskiego Stronnictwa Ludowego (nowePSL) z prośbą o komentarz. Tekst uzupełnimy, kiedy tylko otrzymamy ws. odpowiedź.