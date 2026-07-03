PiS szykuje tajemniczą niespodziankę. „Timing mamy idealny, KO tonie”

PiS chce się aktualnie skupić na rozliczeniach i punktowaniu niezrealizowanych obietnic programowych Koalicji Obywatelskiej oraz pozostałych partii wchodzących w skład rządu – poinformowała WP. – Na konwencji pokażemy skalę wielkiego oszustwa rządu Donalda Tuska, a także to, że nie zapominamy wyciągnąć konsekwencji za liczne łamanie prawa za czasów obecnej koalicji – zapowiedział rzecznik kampanii programowej Przemysława Czarnka – Mateusz Kurzejewski.

Na konwencji w Kłodzku w niedzielę 5 lipca ma zostać pokazana „skala oszustw i patologii obecnej władzy”. Tego mają oczekiwać wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Miasto zostało wybrane nieprzypadkowo. Ma być symbolem w związku z aferą dotyczącą jednej z byłych działaczek KO. Rozmówcy z PiS wskazują również na aferę szpitalną. – Timing mamy idealny. Koalicja Obywatelska teraz tonie – przekonuje polityk Prawa i Sprawiedliwości.

PiS z konwencją z Kłodzku, chce rozliczać afery koalicji rządzącej. „Jarosław Kaczyński nie odpuści”

Wystąpienie Czarnka ma być „długo pamiętane”. Głos ma zabrać także Jarosław Kaczyński. – Konwencji o rozliczeniach szef nie odpuści – zapewnia współpracownik prezesa PiS. To nawiązanie do absencji na wydarzeniu poświęconemu konferencji programowej młodych. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że w wewnętrznych badaniach ma 30 proc. poparcia wobec 33 proc. KO.

Zapowiedziano także niespodziankę, ale szczegóły są owiane tajemnicą. Krzysztof Bosak ocenił, że PiS „rozliczenia powinno zacząć od siebie”. Lider Konfederacji przekonywał, że „jest też oczywiste, że wyborcy jego partii na jechanie do Kłodzka i robienie populizmu przez polityków Prawa i Sprawiedliwości nie dadzą się nabrać”. – Niech nie robią z siebie świętoszków. My ich za to nie atakujemy, a moglibyśmy – odbijają piłeczkę przedstawiciele PiS.

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