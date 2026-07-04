Pożar zabytkowego pałacu. Nowe fakty po pilnej akcji straży pożarnej

W piątek 3 lipca o godzinie 9:31 do Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze zabytkowego pałacu w Wietrznie (woj. zachodniopomorskie), w którym mieści się Dom Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęły się działania gaśnicze. Na miejsce zdarzenia skierowano łącznie 15 zastępów straży pożarnej, w tym ochotniczych, cysternę i kontener wężowy. Ewakuowano 49 osób. Nikt nie został poszkodowany – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Polanowie zapewnili bezpieczne schronienie dla wszystkich użytkowników zabytkowego pałacu i przewieźli ich do świetlicy wiejskiej w Chociminie. W bardzo trudnej akcji gaśniczej brało udział 56 ratowników. Dach głównej, środkowej części budynku zapadł się do środka. Strażakom udało się uratować skrzydła zabytkowego pałacu.

Pożar zabytkowego pałacu w Wietrznie. Strażacy walczyli z ogniem przez 15 godz.

– Główna część pałacu była przed remontem, nie była zamieszkana. Podopieczni Domu Miłosierdzia Bożego i zakonnicy mieszkali w odnowionych, bocznych obiektach kompleksu. Tam nie było ognia – powiedział kapitan Kacper Wiśniewski z koszalińskiej straży pożarnej. Ogień przestał się rozprzestrzeniać około południa w piątek. Łącznie działania trwały jednak 15 godzin. Strażacy teren zabytkowego pałacu opuścili chwilę przed północą.

Przez kilka godzin za pomocą dronów trwały poszukiwania zarzewi ognia. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Na miejscu pożaru pracował biegły z zakresu pożarnictwa. Zespół pałacowo-folwarczny położony jest na obszarze niemal 10 ha. Główny budynek neobarokowego pałacu wybudowano w 1920 r. na planie czworoboku z zewnętrznym dziedzińcem. Powierzchnia użytkowa pałacu wynosi ponad pięć tysięcy metrów kwadratowych.

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