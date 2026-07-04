Wojewoda wydał zakaz korzystania z wody. Istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt

Osoby przebywające na terenie powiatu lwóweckiego (woj. dolnośląskie) otrzymały alert RCB. Wiadomość SMS brzmiała: „Uwaga! Możliwe skażenie rzeki Bóbr, wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śl. Woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt”. Rozporządzenie ws. zakazu korzystania z wody rzeki Bóbr na terenie Dolnego Śląska wydał 4 lipca wojewoda.

Decyzja została podjęta w związku z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych przez sanepid. Ze sprawozdania wynika, że na odcinku od korony zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice nie są spełnione wymagania określone dla wód w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Padła rekomendacja uznania wody na obszarze objętym sytuacją kryzysową za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej.

Sytuacja na rzece Bóbr. Wojewoda dolnośląski wydał rozporządzenie, prokuratura wszczyna śledztwo

Istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, w związku z tym nie można m.in. wchodzić do wody i się w niej kąpać. Obowiązuje również zakaz amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, a także używania jednostek pływających. Naruszenie przepisów będzie wiązało się z grzywną. Radio Zet poinformowało w mediach społecznościowych o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę ws. śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice.

W związku z uszkodzeniami powodzi, która miała miejsce w 2024 r. zaplanowano prace modernizacyjne Zapory Pilchowickiej. 3 czerwca b.r. rozpoczęto opróżnianie zbiornika. 29 czerwca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został poinformowany o śniętych rybach na rzece Bóbr. Zjawisko miało powstać w związku z remontem i opróżnieniem zbiornika, którego końcowy zrzut wody doprowadził do wystąpienia tzw. przyduchy, czyli niedoboru tlenu w wodzie.

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