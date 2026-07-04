Obława po tragicznym odkryciu w Borkowie. Trwają poszukiwania 65-latka

W piątek policja została powiadomiona o znalezieniu 64-latki, która nie daje oznak życia. Kobieta znajdowała się wówczas w jednym z budynków mieszkalnych na terenie wsi Borków. Gdy śledczy oraz medycy przybyli na miejsce, lekarz stwierdził zgon kobiety.

Ciało kobiety ujawnione w Borkowie. Trwa obława za 65-latkiem

Z informacji przekazanych przez podkom. Małgorzatę Perkowską-Kiepas z policji w Kielcach wynika, że ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą, był jej 65-letni mąż. Teraz mężczyzna jest poszukiwany przez mundurowych, jednak nie ma statusu podejrzewanego.

– Pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić – przekazała podkom. Perkowska-Kiepas w rozmowie z „Faktem” .

Policja podała rysopis poszukiwanego 65-latka

4 lipca Komenda Miejska Policji w Kielcach ujawniła na Facebooku rysopis poszukiwanego mężczyzny. Ma on około 175 cm wzrostu i jest krępej budowy ciała. Ma też krótkie, siwe włosy.

„Ostatnio, ubrany był w brązowy sweter w pasy, brązowe spodnie podwinięte przy kostkach. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach. Może mieć opuchniętą prawą rękę” – przekazano.

Policja zaapelowała także, aby osoby, które widziały mężczyznę, dysponują nagraniami z kamer samochodowych lub mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa, skontaktowałby się ze śledczymi pod numerem: 789 759 706. Niezbędne informacje można też przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub w najbliższej jednostce policji.

– Na obecnym etapie nie została podjęta decyzja o publikacji wizerunku. Każdorazowo tego typu decyzje są podejmowane z uwzględnieniem dobra prowadzonego postępowania i potrzeb prowadzonych czynności, we współpracy z prokuratorem nadzorującym sprawę – wyjaśniła rzeczniczka policji w Kielcach.

facebook Czytaj też:

Cztery ciała w mieszkaniu, wśród nich niemowlę. Tragedia w Skawinie Czytaj też:

Pijany żołnierz skakał po zaparkowanych radiowozach. Uszkodził drzwi do komendy policji