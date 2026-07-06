Burza po decyzji Nawrockiego. Sikorski: Nie doczekaliśmy się odpowiedzi

Karol Nawrocki nie odpowiedział na zaproszenie do udziału w corocznej naradzie kierowników polskich placówek zagranicznych. O braku odpowiedzi od głowy państwa Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek 6 lipca podczas briefingu poprzedzającego rozpoczęcie spotkania.

Nawrocki nie odpowiedział na zaproszenie od MSZ

Szef MSZ przekazał, że w tegorocznej naradzie uczestniczy „kilkudziesięciu w pełni akredytowanych ambasadorów”. Jak zaznaczył, obecni są również kierownicy placówek, którzy nadal nie otrzymali podpisu prezydenta pod nominacjami ambasadorskimi.

– Chciałbym podkreślić, że prezydent Polski został na naradę zaproszony. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi – powiedział Radosław Sikorski.

Narada potrwa do 10 lipca. Honorowym gościem wydarzenia będzie minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot. W spotkaniu uczestniczą zarówno ambasadorowie posiadający pełną akredytację, jak i kierownicy placówek pełniący obowiązki bez formalnego statusu ambasadora.

Ubiegłoroczna narada odbyła się z udziałem ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak przypomniał Radosław Sikorski, resort zapraszał wtedy również prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Minister informował wówczas, że polityk „nie skorzystał z okazji” do spotkania z polskimi dyplomatami.

Spór o nominacje ambasadorskie

W tle do wydarzenia toczy się trwający od 2024 roku spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a prezydentem dotyczący nominacji ambasadorskich. Po objęciu kierownictwa resortu Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych jeszcze przez poprzednie władze MSZ.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał wówczas, że zgodnie z obowiązującymi przepisami powołanie i odwołanie ambasadora wymaga podpisu głowy państwa. W efekcie część placówek została powierzona chargé d’affaires, czyli dyplomatom kierującym misjami bez formalnego statusu ambasadora.

Mimo zmiany na stanowisku prezydenta konflikt nie został rozwiązany. Karol Nawrocki nadal nie akceptuje części kandydatur przedstawianych przez MSZ. Jego sprzeciw dotyczy między innymi nominacji Bogdana Klicha na ambasadora w Stanach Zjednoczonych oraz Ryszarda Schnepfa, który kieruje polską placówką we Włoszech jako chargé d’affaires.

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