Zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich? „To była świadoma prowokacja”

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie doszło do zniszczenia grobu Bohdana Łepkiego, wybitnego ukraińskiego poety, pisarza i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. O incydencie poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wskazując, że do zdarzenia miało dojść w nocy z 5 na 6 lipca.

Incydent na cmentarzu w Krakowie. Ukraina mówi o prowokacji

Jak przekazał rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj, z nagrobka została skradziona brązowa płaskorzeźba przedstawiająca Bohdana Łepkiego. Zdjęcia opublikowane po zdarzeniu pokazują, że element został siłą oderwany od pomnika.

Resort dyplomacji Ukrainy uznał sprawę za „świadomą prowokację”, która „może mieć na celu pogłębianie napięć między Polską a Ukrainą”.

Policja reaguje po incydencie cmentarzu Rakowickim

Okoliczności zdarzenia bada małopolska policja. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że na obecnym etapie nie ma podstaw, by wiązać sprawę z motywem narodowościowym.

– Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Nie łączymy tego zdarzenia z motywami o charakterze narodowościowym. Do uszkodzenia pomnika mogło dojść w ciągu ostatnich dwóch tygodni – przekazała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policja zwraca uwagę, że zabytkowe nagrobki na cmentarzu Rakowickim od dłuższego czasu są celem złodziei. – W ciągu ostatniego czasu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o kradzieży różnego rodzaju elementów, takich jak krzyże, tabliczki, figurki – dodała rzeczniczka małopolskiej policji.

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Do sprawy odniosła się również pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej Ewelina Pytel. W opinii polityczki wygląd zniszczeń może wskazywać na zwykłą kradzież, jednak nie można całkowicie wykluczyć szerszego kontekstu.

– Choć zniszczenia wyglądają na ordynarną kradzież, ponieważ zniknęła brązowa tablica i kilka elementów dekoracyjnych, trudno całkowicie pominąć kontekst coraz częstszych prowokacji, które mają osłabiać relacje polsko-ukraińskie w obliczu rosyjskiej agresji, oraz akty przemocy motywowanej nienawiścią na tle narodowym – podkreśliła.

Bohdan Łepki żył w latach 1872–1941. Był jednym z najwybitniejszych ukraińskich twórców literatury przełomu XIX i XX wieku, poetą, prozaikiem oraz wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

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