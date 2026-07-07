Rachoń zakpił z Tuska w TV Republika. „Obrzydliwcy! Złodzieje!”

Redaktor Michał Rachoń – prowadzący podcast „13 piętro” – w kontekście afery dotyczącej ochrony zdrowia stwierdził, że Polską „rządzą obrzydliwcy”. Wskazał, że nie jest autorem tego określenia, ale zacytował kandydata Prawa i Sprawiedliwości na przyszłego premiera Polski – Przemysława Czarnka (gdy ten na Dolnym Śląsku – w Kłodzku – spotkał się z elektoratem partii).

– Złodzieje, złodzieje, złodzieje! (...) Oni w tej chwili zrobią wszystko, żeby znaleźć jakikolwiek inny temat, byleby tylko nie rozmawiać o tym, (...) do jakiego stanu doprowadzili polską służbę zdrowia – zaalarmował na antenie Telewizji Republika.

Słowa dziennikarza spotkały się z krytyką – jeden z profili na platformie X zarzucił Rachoniowi „stronniczość”.

Afera dot. Szpitala Południowego. Służba zdrowia przechodzi głęboki kryzys

Warto wspomnieć, że dzisiaj (w poniedziałek – 6 lipca) odbyć miała się narada liderów Koalicji 15 Października. Głównym tematem rozmów miał być właśnie wspomniany kryzys, który dotknął ochronę zdrowia i koalicję rządzącą. Zaczęło się od ujawnienia przez portal Zero, iż w Szpitalu Południowym miał istnieć oddzielny oddział ratunkowy (SOR) dla polityków Platformy Obywatelskiej i ich rodzin – gdy koordynatorem miejsca był lek. Dawid Kacprzyk. Później media założone przez Krzysztofa Stanowskiego informowały, że w placówce med. – za czasów młodego lekarza – dochodziło do nieprawidłowości. Do tego wszystkiego od miesięcy nierozwiązane pozostają problemy dot. służby zdrowia – chodzi o gigantyczne kolejki na badania i brak miejsc w szpitalach w całym kraju.

Koalicjanci mają domagać się ponoć od Donalda Tuska, by odwołał ministrę zdrowia – Jolantę Sobierańską-Grendę.

Portal Onet, który poinformował o zwołaniu pilnego spotkania, podał również listę osób, które miałyby zastąpić szefową resortu. To m.in. wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Jakub Szulc, a także generał Grzegorz Gielerak – szef Wojskowego Instytutu Medycznego.

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