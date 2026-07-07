TV Republika wyprzedza TVN i TVP. Nowe wyniki oglądalności

TV Republika prowadziła zarówno w czerwcu, jak i w całym pierwszym półroczu 2026 roku, choć jej wynik rok do roku był niższy. Portal press.pl pisze, że w pierwszych sześciu miesiącach roku Republika zanotowała średnio 5,51 proc. udziału w grupie ogólnej 4+. Rok wcześniej było to 6,18 proc. Drugie miejsce zajął TVN 24 z wynikiem 5 proc., wobec 5,53 proc. w analogicznym okresie 2025 roku.

TVP Info trzecie w grupie ogólnej

Na trzecim miejscu znalazło się TVP Info. Kanał Telewizji Polskiej osiągnął 1,84 proc. udziału, poprawiając wynik z 1,72 proc. rok wcześniej. Czwarty był wPolsce24 z wynikiem 1,63 proc., po wzroście z 1,27 proc.

Piąte miejsce zajął Polsat News, który zanotował spadek z 1,47 proc. do 1,28 proc. Dalej znalazły się Wydarzenia 24 z wynikiem 1,03 proc., TVN 24 BiS z 0,46 proc., Polsat News Polityka z 0,11 proc., Polsat News 2 z 0,07 proc. oraz Biznes24 z 0,01 proc.

Republika przed TVN 24 także w grupie komercyjnej

Republika prowadziła również w grupie komercyjnej 16-59. W pierwszym półroczu stacja uzyskała 3,34 proc. udziału, poprawiając wynik z 3,23 proc. Drugie miejsce zajął TVN 24, którego udział spadł z 3,76 proc. do 3,19 proc. Polsat News miał 1,04 proc., TVP Info 0,97 proc., tyle samo Wydarzenia 24, a wPolsce24 0,88 proc.

Czerwiec słabszy niż rok temu

W samym czerwcu Republika również była liderem w grupie 4+, ale jej udział spadł rok do roku z 7,16 proc. do 5,32 proc. TVN 24 zanotował 4,70 proc., wobec 5,32 proc. rok wcześniej.

TVP Info poprawiło wynik z 1,74 proc. do 1,8 proc. w grupie ogólnej. Udziały Polsat News i Wydarzeń 24 spadły odpowiednio do 1,27 proc. i 1,06 proc.

W grupie komercyjnej 16-59 w czerwcu spadki zanotowały wszystkie główne stacje informacyjne. Republika miała 3,06 proc., TVN 24 2,88 proc., TVP Info 0,99 proc., Polsat News 1 proc., a Wydarzenia 24 0,96 proc.

Press podkreśla, że na porównania rok do roku mogła wpłynąć ubiegłoroczna druga tura wyborów prezydenckich, która odbywała się 1 czerwca 2025 roku. Dane Nielsen Media nie obejmują widowni poza domem.

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