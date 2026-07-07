Nawrocki planuje spotkanie z Zełenskim w Ankarze? „Piłka jest po stronie ukraińskiej”

7 lipca szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podczas konferencji prasowej odniósł się do szczytu NATO w Ankarze, w którym będzie uczestniczył Karol Nawrocki. Został zapytany przez dziennikarzy m.in. o to, czy prezydent spotka się tam z Wołodymyrem Zełenskim.

Będzie dwustronne spotkanie Nawrockiego z Zełenskim?

Marcin Przydacz poinformował, że nie zaplanowano spotkania między prezydentami Polski i Ukrainy.

– Nie ma w agendzie spotkań dwustronnych, natomiast nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji. Jeśli do takiego kontaktu by doszło, to oczywiście o tym poinformujemy – przekazał współpracownik Nawrockiego. Jednocześnie dodał, że Zełenski prawdopodobnie pojawi się na uroczystej kolacji organizowanej z okazji szczytu.

Przydacz podkreślił jednocześnie, że polski prezydent „nie zabiega” o spotkanie z prezydentem Ukrainy.

– Jeśli strona ukraińska, ma w planach chęć spotkania, były ku temu możliwości, były propozycje kontaktu telefonicznego, konkretnej wizyty w Warszawie, ustalona data. Z obu tych propozycji strona ukraińska się wycofała. Później pan Zełenski odwołał swój przyjazd do Gdańska, więc piłka jest po stronie ukraińskiej. Nie chodzi o spotkanie dla samego spotkania. Powinno ono przynieść jakiś pozytywny rezultat – stwierdził minister.

– Jeżeli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji, z Polską, doskonale wie, co należy zrobić. Polskie oczekiwania są bardzo jasne, jeśli chodzi o kwestie zaprzestania gloryfikowania kolaborantów III Rzeszy, zbrodniarzy spod znaku UPA i o kwestie stawiania im pomników. To jest to oczekiwanie ze strony polskiej – dodał.

Przydacz uderzył w Sikorskiego

Prezydencki minister przypomniał też ostatnie spotkanie szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z jego ukraińskim odpowiednikiem.

– Ostatnio spotkał się minister Sikorski z ministrem Sybihą i w zasadzie niczego to nie dowiodło. Żadnego pozytywnego rezultatu, poza pochwałą, jakie media międzynarodowe wystosowały w stosunku do pana ministra Sybihy, że przyjechał – stwierdził Przydacz.

– Wydaje się, że Polska na tym spotkaniu nic nie uzyskała, w związku z tym spotkanie dla spotkania nie jest żadną wartością. (...) dialog jest ważny, ale pod warunkiem, że druga strona jest gotowa do konstruktywnego dialogu, a nie tylko do wspólnego zdjęcia, z którego nic nie wynika – dodał.

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