Nawrocki i Zełenski niemal ramię w ramię. O tym zdjęciu będzie głośno

Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką składają wizytę w Turcji. Wczoraj para prezydencka uczestniczyła w wystawnym obiedzie, który został wydany przez prezydenta Tayyipa Erdogana dla głów państw i szefów rządów, którzy biorą udział w szczycie NATO w Ankarze.

Zdjęcie przed szczytem NATO. Tak zostali ustawieni Nawrocki i Zełenski

Kancelaria Prezydenta RP w mediach społecznościowych opublikowała kilka zdjęć. Uwagę zwraca sposób, w jaki na pamiątkowej fotografii zostali ustawieni goście, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie napięcia na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą stoją tuż obok Wołodymyra Zełenskiego i jego żony.

Relacje polsko-ukraińskie pogorszyły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię „bohaterów UPA”. W konsekwencji Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. Kilka dni później Zełenski nie pojawił się w Gdańsku, gdzie została zorganizowana konferencja poświęcona odbudowie zaatakowanego przez Rosję kraju.

Szczyt NATO w Turcji. Oto priorytety Polski

Dzisiaj prezydent Polski weźmie udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, a wśród priorytetów głowy państwa na szczyt NATO znalazły się następujące założenia: utrzymanie jak najlepszych relacji transatlantyckich, zwiększenie zaangażowania sojuszników w Europie w zakresie wydatków na obronność oraz uznanie Rosji za bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa.

W czasie prowadzonych rozmów Karol Nawrocki będzie także podejmował temat rozbudowy infrastruktury NATO w państwach Europy Środkowej. – Z jednej strony to oczywiście bazy, ale z drugiej strony to także infrastruktura chociażby przesyłowa – rurociągi, które do czasów zimnej wojny sięgały tylko granicy zachodnich Niemiec. Od tamtego czasu niewiele się w tym temacie wydarzyło – stwierdził Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

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