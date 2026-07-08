Olbrzymi zjazd TV Republiki. Takiego spadku nie zanotowała żadna inna stacja

Prawie wszystkie największe serwisy informacyjne w Polsce zanotowały w czerwcu spadki oglądalności. Najmocniej widać to po wynikach "19.30" TVP, "Wydarzeń" Polsatu i programu "Dzisiaj" TV Republika, który zaliczył największy zjazd wynikowy. Jedynym wyjątkiem okazały się "Fakty" TVN, które lekko poprawiły wynik i jeszcze bardziej potwierdziły pozycję lidera.

Tylko "Fakty" TVN obroniły wynik

Wieczorny program TVN i TVN24 BiS oglądało średnio 2,1 mln widzów. To wynik minimalnie lepszy niż rok wcześniej – o 0,2 proc. – ale wystarczający, by z dużą przewagą utrzymać pierwsze miejsce w segmencie. W samym TVN "Fakty" śledziło średnio 1,81 mln osób.

To kolejny miesiąc, w którym serwis nadawany o godz. 19.00 wygrywa z konkurencją bez większego zagrożenia.

TVP i Polsat w dół. Spadek "19.30" i "Wydarzeń"

Znacznie gorzej wypadła "19.30", czyli następca "Wiadomości". Program emitowany w TVP1, TVP Info i TVP Polonia oglądało średnio 1,2 mln widzów. To spadek aż o 16,29 proc. rok do roku. Choć serwis wciąż utrzymuje ponadmilionową widownię, tegoroczny wynik jest wyraźnie słabszy niż przed rokiem.

Spadek zaliczyły również "Wydarzenia" Polsatu i Wydarzeń 24. Ich średnia widownia wyniosła 1,08 mln osób, czyli o 14,18 proc. mniej niż rok wcześniej.

To oznacza, że także Polsat stracił część widzów w paśmie, które zwykle należy do najważniejszych w całym dniu.

Największy zjazd w Republice

TV Republika lubi się przedstawiać jako najchętniej oglądana telewizja informacyjna w Polsce. Takie stwierdzenie z pewnością dotyczy konserwatywnego segmentu mediów. Niestety, najnowsze wyniki oglądalności nie są dobre dla Tomasza Sakiewicza i jego Republiki. Program "Dzisiaj" emitowany przez stację zaliczył największy spadek ze wszystkich telewizji. W czerwcu oglądało go średnio 650 tys. widzów. To wynik niższy aż o 29,31 proc. rok do roku.

Dużo mniejszą widownię miały też "Wiadomości wPolsce24", które śledziło średnio 190 tys. osób.

Skąd takie spadki? Jest jeden ważny powód

Porównanie z ubiegłym rokiem nie jest przypadkowe. W czerwcu poprzedniego roku stacje żyły końcówką kampanii prezydenckiej, wynikami wyborów i wydarzeniami tuż po głosowaniu. A tak silnych, politycznych emocji jak w 2025 roku nie było w Polsce chyba nigdy, kampanie zwykle wyraźnie podbijają zainteresowanie serwisami informacyjnymi. Dlatego tegoroczne spadki można tłumaczyć także tym, że punkt odniesienia był wyjątkowo wysoki.

TVN liderem także w ważnej grupie widzów

Również w grupie 20-54 liderem były "Fakty" z wynikiem 790 tys. widzów. Dalej znalazły się "Wydarzenia" – 480 tys., "19.30" – 340 tys. i "Dzisiaj" – 130 tys.

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