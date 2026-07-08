Niemieckie media o sporze Polski i Ukrainy. „Nawrocki celowo podsyca nastroje”

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” poświęcił uwagę obecnym napięciom w relacjach polsko-ukraińskich. Autor tekstu Stefan Locke ocenia, że „ktoś, kto śledzi polską politykę, może odnieść wrażenie, że Ukraina jest dziś głównym wrogiem Warszawy”.

Niemiecki „FAZ” o sporze Warszawy z Kijowem

Dziennikarz zwraca uwagę na fakt, że „w ostatnim czasie nasiliły się głosy części polskiej sceny politycznej domagające się ograniczenia wsparcia dla Kijowa”. „Niemal codziennie narodowo-konserwatywna partia PiS i skrajnie prawicowe ugrupowania domagają się, aby zaprzestać dostarczania Kijowowi pewnych rodzajów broni, odebrać ukraińskim uchodźcom w Polsce zasiłki albo zablokować przystąpienie tego kraju do Unii Europejskiej” – wskazuje.

Niemiecki dziennikarz twierdzi, że „podobne postulaty mają znajdować odzwierciedlenie także w działaniach politycznych polskich władz”.

„Karol Nawrocki, jako głowa państwa, celowo podsyca antyukraińskie nastroje. Rząd Donalda Tuska wprawdzie temu zaprzecza, ale i on odebrał pieniądze potrzebującym Ukraińcom, a nawet w jego szeregach pojawiają się wątpliwości co do przystąpienia Kijowa do UE i wstrzymuje się z dalszą pomocą finansową” – wylicza dziennikarz „FAZ”.

Stephan Locke zastanawia się również, jak doszło do tak dużej zmiany w postrzeganiu Ukrainy w Polsce i przypomina, że jeszcze niedawno „Polska była jednym z najbardziej zagorzałych sojuszników Ukrainy i słusznie była z tego dumna”.

Zdaniem niemieckiego komentatora źródła obecnego konfliktu należy szukać przede wszystkim w krajowej polityce. Jak twierdzi, Karol Nawrocki ma wykorzystywać temat Ukrainy w rywalizacji politycznej z obozem Donalda Tuska. Autor dodaje, że sytuację ułatwia także postawa Wołodymyra Zełenskiego.

Niemiecki dziennik pyta o relacje Polski i Ukrainy

„Aktualna walka o interpretację historii osłabia jednak oba kraje w obronie przed Rosją. Jak można było przewidzieć, Kreml pochwalił Karola Nawrockiego za odebranie Orderu Orła Białego. Ukraina, która już piąty rok stoi twardo wobec Moskwy, nabrała natomiast nowej pewności siebie i domaga się traktowania na równi. Polska, która często podchodzi do sąsiada paternalistycznie, musi się do tego dopiero przyzwyczaić” – ocenia dziennikarz „FAZ”.

W końcowej części komentarza Stephan Locke podkreśla, że „Kijów powinien zdawać sobie sprawę, że przez Polskę przechodzi znaczna część jego pomocy humanitarnej i zaopatrzenia”. „Oba kraje są od siebie zależne. Wzajemne pouczanie się o historii może przynosić tanie punkty w kampanii wyborczej. Nie przywróci to jednak zmarłych do życia, a obecnie, ku uciesze Moskwy, powoduje tylko jedno ogromne zniszczenie: osłabia zdolność obronną obu krajów i całej Europy” – konkluduje autor.

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