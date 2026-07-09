Głośne nagranie obiegło sieć, Polacy mieli „nękać” Ukrainkę. Wkroczyła prokuratura

Mężczyźni, którzy pojawili się w budynku, to obywatele Polski. Poszukiwali oni Ukraińców, którzy na terenie wyższej uczelni wynajmują biura, służące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na głośnym materiale wideo, który przedstawia całe zajście, widać przebieg nerwowej rozmowy z właścicielką jednej z firm, która – jak ujawniło niedawno biuro prasowe wielkopolskiej policji – zawiadomiła po wszystkim organy ścigania.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przedstawiono im zarzuty.

Niepokojący incydent na uniwersytecie. Mężczyźni mogą mieć poważne kłopoty

Warto poznać szczegóły sprawy – funkcjonariusze poinformowali, że we wtorek (7 lipca), do Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, zgłosiła się kobieta – obywatelka Ukrainy. „Złożyła zawiadomienie, że 3 lipca [czyli w zeszły w piątek – przyp. red.] na terenie uniwersytetu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu” – opisali zdarzenie na platformie Facebook.

Mundurowi „zabezpieczyli nagranie krążące w sieci internetowej”, a także „materiały procesowe i zidentyfikowali osoby biorące udział w tym wydarzeniu”. „Wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto zostały przeprowadzone analizy zachowania zarejestrowanych na nagraniu osób pod kątem prawno-karnym. Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. (...) W trakcie postępowania przygotowawczego będzie także prowadzona analiza zachowania innych osób w trakcie tego incydentu. Obu podejrzanym grożą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” – zastrzegli przedstawiciele służb.

Głos ws. zabrała także Karolina Gałecka – rzeczniczka prasowa ministerstwa spraw zagranicznych i administracji.

„Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty zniesławienia kobiety po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Śledczy badają też internetowe komentarze pod nagraniem – dwóch kolejnych mężczyzn odpowie za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” – potwierdziła.

Minister nie wytrzymał. „Polska to państwo prawa!”

Sprawa zyskała tak duży rozgłos, że doczekała się nawet komentarza samego szefa MSWiA.

„Żaden nawiedzony typ nie będzie w Polsce bezkarnie nękał kogokolwiek. Bez względu na narodowość, kolor skóry czy płeć. W każdym tego typu przypadku policja będzie stanowczo reagowała. Polska to państwo prawa!” – podkreślił Marcin Kierwiński.

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