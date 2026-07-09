Niemiecki dziennik o sytuacji w Polsce. „To może oznaczać koniec PiS”

Choć Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie w sondażach, nie oznacza to automatycznie wzmocnienia pozycji rządu Donalda Tuska. Taką ocenę przedstawia niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”, wskazując, że wyborcy odchodzący od PiS coraz częściej wybierają ugrupowania znajdujące się jeszcze bardziej na prawo.

„Partia PiS przeżywa historyczny spadek poparcia w sondażach. Natomiast polska gospodarka odnotowuje stabilny wzrost pod rządami obecnego rządu Donalda Tuska” – pisze gazeta.

Spadek poparcia dla PiS. Kto przejmuje wyborców?

Autorka tekstu Viktoria Grossmann zauważa, że obecna koalicja rządząca nadal dysponuje „komfortową większością” w Sejmie. Jednocześnie zwraca uwagę, że nie przekłada się to na przejmowanie elektoratu PiS.

„Jednak wyborcy PiS raczej nie przechodzą do partii rządzących. Przechodzą natomiast do partii, które plasują się jeszcze dalej na prawicy. I które nie są obciążone wizerunkiem dawnej, skorumpowanej i od dawna elitarnej partii rządzącej, składającej się ze starszych ludzi ze wsi” – czytamy.

Zdaniem publicystki największym beneficjentem tego trendu jest Konfederacja. Jak pisze, „liberalna gospodarczo, eurosceptyczna i przynajmniej częściowo skrajnie prawicowa Konfederacja jako alternatywa przede wszystkim dla młodych mężczyzn”.

Viktoria Grossmann wskazuje, że razem z partią Grzegorza Brauna, którą określa jako „skrajnie prawicową, antysemicką i antyukraińską”, oba ugrupowania mogą liczyć w sondażach na co najmniej 20 proc. poparcia. W części badań osiągają nawet lepszy wynik niż PiS. Według autorki taka sytuacja stawia w trudnym położeniu nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, lecz również Donalda Tuska.

„Gdyby wybory odbyły się teraz, partia Tuska znalazłaby się w takiej samej sytuacji jak PiS w 2023 roku. Koalicja Obywatelska byłaby najsilniejszą siłą, ale nie mogłaby rządzić, ponieważ nie znalazłaby partnerów” – argumentuje.

Niemiecka gazeta: Nawrocki wyrasta na nowego lidera prawicy

W artykule zwrócono również uwagę na zmieniający się układ sił po prawej stronie sceny politycznej. Według Viktorii Grossmann to nie Jarosław Kaczyński, lecz Karol Nawrocki staje się dziś najważniejszą twarzą tego obozu. Publicystka przypomina wyniki sondażu CBOS, zgodnie z którymi prezydent cieszy się największym zaufaniem społecznym, podczas gdy Donald Tusk zajmuje dopiero szóste miejsce.

„Wydaje się, że to nie 77-letni Kaczyński, lecz 43-letni Nawrocki jest postrzegany, zwłaszcza przez młodsze pokolenie, jako nowa postać przywódcza prawicy. On również nieustannie ściera się z rządem Donalda Tuska, ale w przeciwieństwie do PiS wydaje się, że zyskuje na tym w opinii publicznej” – ocenia autorka.

Zdaniem niemieckiej dziennikarki reakcją PiS na pogarszające się wyniki jest dalsze zaostrzanie politycznego przekazu.

„Odpowiedzią partii PiS na swój kryzys jest: jeszcze większa ofensywa, obejmująca częściowo również jawne kłamstwa, a partia przesuwa się jeszcze dalej w prawo” – czytamy.

Zmiany w PiS. Czarnek pomoże partii?

Autorka odnosi się także do zmian wewnątrz samego PiS. Jej zdaniem ogłoszenie Przemysława Czarnka kandydatem na premiera nie poprawiło notowań ugrupowania. „Były szef MEN zapisał się w pamięci przede wszystkim Polek ze względu na swoje mizoginiczne wypowiedzi” – komentuje.

Na zakończenie Viktoria Grossmann zwraca uwagę na rosnące napięcia w partii po utworzeniu przez Mateusza Morawieckiego własnej frakcji. W jej ocenie ewentualny rozłam mógłby oznaczać polityczny przełom.

„Jeśli wraz z nią odłączy się od partii, może to oznaczać koniec PiS. I koniec odwiecznej rywalizacji między Tuskiem a Kaczyńskim” – konkluduje publicystka „Sueddeutsche Zeitung”.

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