Orban z wizytą w Polsce. Wymowna reakcja Sikorskiego. Wystarczyły trzy słowa

Już jutro, w sobotę 11 lipca, Viktor Orban ma pojawić się w Polsce. Tę informację jako pierwszy podał Onet, a potwierdzić miała Polska Agencja Prasowa. Wizyta ma być elementem kontrofensywy, którą były premier Węgier rozpoczął po przegranej w wyborach parlamentarnych, a jednym z jej punktów miało być spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Warto podkreślić, że dotychczas ani polska, ani węgierska strona nie potwierdziły oficjalnie wydarzenia, więc pozostaje ono jedynie w sferze medialnych spekulacji.

Orban z wizytą w Polsce. Spotkanie z Kaczyńskim pod znakiem zapytania

O to, czy do takiego wydarzenia rzeczywiście dojdzie, był pytany Rafał Bochenek. – Prezes Jarosław Kaczyński bardzo chętnie spotka się z premierem Orbanem, natomiast jest jeszcze kwestia dogrania terminu – powiedział rzecznik PiS w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak dodał, Kaczyński jest gotowy na spotkanie z byłym premierem Węgier „nawet w najbliższym czasie”, ale – w jego ocenie – sobota „wydaje się mało prawdopodobna” ze względu na wcześniej zaplanowane inne zobowiązania obu polityków.

Na pytanie o potencjalne tematy rozmowy, Bochenek dość ogólnikowo wskazał, że w przeszłości politycy dyskutowali o sytuacji w Europie i Unii Europejskiej, a także kwestiach dotyczących relacji polsko-węgierskich. Liderzy PiS i Fideszu przez lata utrzymywali bliskie relacje polityczne, podkreślając, że mają zbliżone spojrzenie na takie zagadnienia jak polityka migracyjna, kompetencje instytucji unijnych i kierunek zmian w UE.

Viktor Orban w Polsce. Wymowna reakcja Sikorskiego. Wystarczyły trzy słowa

O wizycie Viktora Orbana zrobiło się głośno jeszcze przed jej oficjalnym rozpoczęciem. Do medialnych doniesień odniósł się szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. „Swój do swego” – napisał krótko Radosław Sikorski na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

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