Nie tylko MEN. Kolejne ministerstwo wprowadziło zmiany od nowego roku szkolnego

Od 1 września w szkołach pojawią się zmiany zaplanowane przez MEN. Od nowego roku szkolnego będą także obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci, które obejmą również przedszkola. Rozporządzenie w tej sprawie wydało Ministerstwo Zdrowia w lutym 2026 r. Przepisy kładą większy nacisk na tzw. dietę planetarną, czyli model żywienia łączący troskę o zdrowie i środowisko. Chodzi o większy udział w tym żywieniu produktów pochodzenia roślinnego.

Ministerstwo Zdrowia idzie śladem MEN. Zmiany w szkołach i przedszkolach od 1 września

Dojdzie do zmniejszenie dodatku cukrów do napojów przygotowywanych na miejscu, czy ograniczenia częstotliwości podawania w ramach obiadu potraw mięsnych do dwóch razy w tygodniu. Zupy na wywarach warzywnych mają być przygotowywanie minimum dwa razy w tygodniu. Co najmniej raz w tygodniu na obiedzie mają być uwzględnione potrawy na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych.

Jeśli to możliwe mają być wykorzystywane produkty pochodzenia lokalnego lub ekologicznego. W nowym rozporządzeniu wskazano też jednoznacznie produkty zbożowe pełnoziarniste jako składnik pożądany w przedszkolnych i szkolnych posiłkach. Nowe zasady definiują rodzaje olejów wskazanych do smażenia. Wymieniono rafinowane oliwę z oliwek i olej rzepakowy. Składnikiem każdego posiłku mają być owoce i warzywa. Udział ostatnich został zwiększony.

Rozporządzenie „sklepikowe” od nowego roku szkolnego. Zmiany obejmą też stołówki

W przypadku obiadu mięsnego danie powinno być przygotowane z mięsa świeżego. Napojem preferowanym do podawania dzieciom i młodzieży jest woda. W rozporządzeniu wskazano na konieczność pokrycia zapotrzebowania na energię i podstawowe składniki odżywcze tj. białko, węglowodany i tłuszcze, a także na konieczność wyliczenia normy średnioważonej w odniesieniu do zapotrzebowania energetycznego dla danej grupy żywionych.

W przedszkolach żywienie powinno pokrywać 70 – 75 proc. dziennego zapotrzebowania energetycznego, liczonego w ujęciu dekadowym (średnia z 10 dni). W szkole obiad jednodaniowy (drugie danie) powinien pokrywać 20 proc. całodziennego zapotrzebowania energetycznego, a dwudaniowy – 30 proc. Nowelizacja rozporządzenia „sklepikowego” jest zgodna z rekomendacjami WHO.

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