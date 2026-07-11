Nie dla Ukrainy w Unii Europejskiej. PiS zapowiada projekt uchwały do Sejmu

Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu sejmowej uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej. Polityk PiS ogłosił to w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu, podkreślając, że jego zdaniem dalsza integracja Ukrainy z UE nie powinna postępować bez rozliczenia kwestii historycznych.

Czarnek zapowiada projekt uchwały Sejmu przeciwko Ukrainie w UE

Wiceprezes PiS poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt uchwały odnoszący się do procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Jak zaznaczył, dokument ma wyrażać sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w unijnych strukturach w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.

Czarnek przekonywał, że „UE nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn”. Dodał też, że jego środowisko polityczne oczekuje od rządu działań blokujących rozwój procesu integracji Ukrainy z Unią.

Wystąpienie Czarnka w rocznicę krwawej niedzieli

Zapowiedź padła podczas upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Czarnek złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wołynia i mówił o konieczności zachowania pamięci o wydarzeniach sprzed 83 lat. W jego ocenie była to zbrodnia wynikająca z ukraińskiego nacjonalizmu, która doprowadziła do czystek etnicznych na ogromną skalę.

Polityk zaznaczył, że chodzi nie tylko o przeszłość, ale również o teraźniejszość i przyszłość. Mówił o moralnym obowiązku reagowania na wszelkie przejawy odradzania się skrajnych ideologii.

„Tak zachowują się tylko ludzie wypaczeni, wyprani z jakichkolwiek wartości" (...) To jest przeszłość, o którą walczymy (...), która jest do odkrywania cały czas, która musi być upamiętniona” – zaznaczył Czarnek.

Czarnek: Ukraina nie musi budować swojej tożsamości na zbrodniarzach

W swoim wystąpieniu Przemysław Czarnek podkreślił, że projekt uchwały ma być także sygnałem dla władz w Warszawie. Jak mówił, potrzebne są działania sprzeciwiające się dalszemu rozwijaniu procesu integracji Ukrainy z UE. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina nie musi budować swojej tożsamości na postaciach odpowiedzialnych za zbrodnie. Przypomniał, że byli również Ukraińcy, którzy w czasie ludobójstwa na Wołyniu ratowali Polaków, często ryzykując własnym życiem.

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