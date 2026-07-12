„Łowcy głów” dopadli poszukiwanych braci i zaginioną małoletnią. Znaleźli ich w Hiszpanii

Lubelscy „Łowcy Głów” we współpracy z oficerem łącznikowym polskiej policji w Hiszpanii doprowadzili do zatrzymania ukrywających się w tym kraju dwóch braci w wieku 32 i 35 lat.

Przestępcy seksualni zatrzymani w Hiszpanii. Uciekli z Polski

Za mężczyznami został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. W minionym tygodniu odbyła się ich ekstradycja do Polski, gdzie zostali osadzeni w areszcie śledczym. Obaj poszukiwani to mieszkańcy powiatu chełmskiego.

Młodszy z nich ścigany był dwoma listami gończymi za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wspomniane listy gończe dotyczą obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia a także udzielania małoletniej narkotyków. Mężczyzna za popełnione przestępstwa ma do odbycia 3 lata pozbawienia wolności. Wiedząc, że jest poszukiwany przez organy ścigania, ukrył się za granicą.

Jak się okazało, za granicą ukrył się razem ze swoim starszym bratem, za którym również wydano listy gończe. 35-latek z kolei ścigany był 4 listami gończymi, w tym za przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu i narażenie pokrzywdzonego na utratę życia a także przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. Do odsiadki ma zasądzone 4 lata.

Zatrzymania w Hiszpanii. Odnaleziono osobę małoletnią

Na trop poszukiwanych braci wpadli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie. To dzięki intensywnym, operacyjnym działaniom ustalono, że ukrywają się na ternie Hiszpanii. Ścisła współpraca z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Hiszpanii doprowadziła do ich zatrzymania, pomimo iż prowadzili oni „koczowniczy” tryb życia. W chwili zatrzymania braci,

w jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono również małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.

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