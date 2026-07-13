Nagły zwrot ws. przyszłości TVN. Zapadła ważna decyzja

Biuro prokuratora generalnego stanu Oregon wycofało z sądu wniosek o opóźnienie planowanego przejęcia Warner Bros. przez Paramount Skydance.

USA. Ważna decyzja ws. fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery

Jak poinformował Departament Sprawiedliwości Oregonu, spółka odmówiła współpracy w prowadzonym postępowaniu. „Paramount Skydance jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza zastosować się do naszego żądania przekazania dokumentów i uważa, że stoi ponad prawem. Nie pozwolimy, by takie działania marnowały zasoby mieszkańców Oregonu” – przekazał departament w oświadczeniu dla agencji Reutera. Urzędnicy dodali, że wycofali wniosek i analizują dalsze kroki.

Na początku tygodnia prokurator generalny Oregonu Dan Rayfield zwrócił się do sądu w hrabstwie Multnomah o zobowiązanie Paramount do przekazania dokumentów oraz o wstrzymanie finalizacji transakcji na 60 dni, aby umożliwić ich analizę. Według władz stanu firma zobowiązała się wcześniej, że nie sfinalizuje przejęcia przed 22 lipca.

Fuzja WBD i Paramount Skydance coraz bliżej

Oregon domaga się m.in. dokumentów dotyczących „Project Warrior”, czyli wewnętrznego kryptonimu działań spółki należącej do rodziny Ellisonów, które dotyczą procesu uzyskania zgód regulacyjnych. Władze stanowe chcą również poznać materiały związane z próbami lobbingu wobec administracji Donalda Trumpa w celu uzyskania poparcia dla fuzji.

„Cieszymy się, że prokurator generalny Oregonu wycofał wniosek o opóźnienie tej transakcji” – oświadczył rzecznik Paramount Skydance, określając planowaną fuzję jako „zgodną z prawem” i „sprzyjającą konkurencji”.

Reuters podkreśla, że przejęcie jest także analizowane przez władze innych stanów USA, które jeszcze w tym tygodniu mogą podjąć kroki prawne w celu zablokowania transakcji z powodu obaw o ograniczenie konkurencji.

Scenariusze dla TVN po zmianie właściciela

Zmiany zachodzące w Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance są bacznie obserwowane także w Polsce. Ma to związek z planowaną finalizacją przejęcia Warner Bros Discovery przez Paramount Skydance, do którego należy TVN. Po ogłoszeniu transakcji w części środowisk prawicowych pojawiły się spekulacje, że nowi właściciele mogą doprowadzić do zmian w profilu stacji, a nawet odejścia jej największych gwiazd.

Eksperci studzą jednak te oczekiwania. Jak podkreśla medioznawczyni Aleksandra Chmielewska, TVN funkcjonuje w oparciu o jasno określoną grupę odbiorców i odpowiada na jej potrzeby, co determinuje linię programową stacji. W jej ocenie ewentualna zmiana tej narracji oznaczałaby konieczność zagospodarowania tej widowni przez inne podmioty medialne.

Z kolei Marek Sowa, specjalista ds. rynku mediów i były pracownik CBS News, zwraca uwagę, że choć TVN nie musi być kluczowym aktywem w strukturze nowego giganta, to w Polsce jego przyszłość może stać się elementem debaty politycznej. Jego zdaniem część sceny politycznej może próbować interpretować zmiany właścicielskie jako część szerszych trendów w polityce USA wobec Europy, w tym wsparcia dla ugrupowań konserwatywnych.