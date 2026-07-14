Leon XIV zaskoczył wiernych. Świątynia Jana Pawła II tysiące kilometrów od Polski

22 października 2025 roku w liturgiczne wspomnienie polskiego papieża w Rzymie papież Leon XIV pobłogosławił kamień węgielny pod sanktuarium św. Jana Pawła II na Wyspach Antigua i Barbuda. Papież złożył swój podpis na obrazie przedstawiającym przyszłe sanktuarium. Obraz ten został sprzedany na licytacji na cele charytatywne, a dochód otrzymał Caritas Poznań i za te pieniądze kupił materiały budowlane na sanktuarium na Antigua. Inicjatywa zrodziła się podczas spotkania ambasadora Zakonu Maltańskiego Przemysława Häuser-Schöneich z ordynariuszem diecezji St. John's – Basseterre, biskupem Robertem Llanosem.

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