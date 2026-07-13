17 lekarzy z pensją powyżej miliona złotych. Rekordzista zarobił ponad 2,5 mln

Sieć Obywatelska Watchdog Polska dotarła do zeszłorocznych wynagrodzeń lekarzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Podobne zestawienie dotyczące miesięcznych zarobków medyków z innych placówek w Polsce ujawnił serwis TVN 24.

Ponad 2 mln zł rocznie dla jednego lekarza

Według danych ujawnionych przez organizację, które udostępnił w mediach społecznościowych radny Koszalina Błażej Papiernik, najwyższa roczna wypłata wyniosła 2 mln 599 tys. 725 zł (ok. 216 tys. zł miesięcznie). Kolejne osoby otrzymały nieco mniej, bo 2 mln 111 tys. zł, 1 mln 985 tys. mln, 1 mln 625 tys., czy 1 mln 516 tys. W tabeli znalazło się łącznie 17 wynagrodzeń przekraczających milion zł. Ich łączna suma wyniosła ponad 23 mln 720 tys. zł. Najniższe wynagrodzenie wyniosło z kolei 3 tys. zł – prawdopodobnie była to kwota za pojedyncze zlecenie.

Według obliczeń medialnych średnie roczne wynagrodzenie wyniosło w placówce ok. 372 tys. zł, a miesięczne ok. 31 tys. zł. W ujawnionym dokumencie nie podano nazwisk medyków, nie ma też informacji, czy wynagrodzenia dotyczą umów o pracę lub innej formy współpracy. Nie ma też informacji o przepracowanych godzinach.

„Nie mam słów. Okazuje się, że ogromną część budżetu pochłaniają właśnie wynagrodzenia lekarzy. Gdzie w tym wszystkim są pacjenci?” – zastanawiał się Błażej Papiernik z PSL.

facebook

Ponad 300 tys. zł miesięcznie. Jakie są zarobki lekarzy w Polsce?

Z kolei dziennikarz portalu TVN 24 wysłał wnioski do ponad 500 szpitali publicznych w kraju, w których zapytał o zarobki tamtejszych lekarzy. Według zebranych do tej pory informacji, w maju, przed wybuchem afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie, w Szpitalu Specjalistycznym w Pile jeden z lekarzy zarobił 307 tys. zł brutto.

Natomiast jeden z medyków ze Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie otrzymał 300 tys. 933 zł brutto. Z kolei 224 076,41 miał zarobić medyk z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Ponad 200 tys. zł otrzymali też lekarze w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawla II w Zamościu, a także w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Czytaj też:

Nowy pomysł MZ na walkę z patologią – mówił nam o tym rzecznik, potwierdza minister zdrowia Czytaj też:

Mentzen ostro o lekarzach. „Sprzedają lewe L4, nie badają pacjentów”