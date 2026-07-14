Maciej Ś. i Cezary J. zatrzymani przez CBA. W tle głośna kampania „Sprawiedliwe sądy”

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej – poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Zatrzymani to 64-letni Maciej Ś. oraz 63-letni Cezary J.. Do działań doszło w środę rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Jak przekazał Dobrzyński, sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego w związku z podejrzeniem nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku.

Postępowanie obejmuje finansowanie kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Według śledczych działania związane z kampanią miały doprowadzić do wyrządzenia fundacji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – na kwotę nie mniejszą niż 8,4 mln zł.

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