Niemal cały świat zdominował ruch prawostronny. Nie zawsze tak było

Pierwsze zasady poruszania się drogami powstały jeszcze w czasach feudalnych. Wówczas naturalnym wyborem była lewa strona. Miało to praktyczne znaczenie zwłaszcza dla praworęcznych rycerzy i podróżnych, którzy mogli łatwiej sięgnąć po broń w razie zagrożenia.

Taki sposób przemieszczania się ograniczał również ryzyko przypadkowego zahaczania o innych uczestników ruchu.

Wszystko zaczęło zmieniać się w XVIII w. Powód jest zaskakująco zwyczajny

Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec XVIII wieku. We Francji i w Stanach Zjednoczonych coraz większą popularność zdobywały ciężkie wozy ciągnięte przez kilka par koni. Woźnice często siedzieli na lewym koniu znajdującym się z tyłu zaprzęgu, dzięki czemu mogli sprawniej posługiwać się batem prawą ręką. Taka pozycja ułatwiała kontrolowanie pojazdu podczas jazdy prawą stroną drogi i bezpieczne mijanie innych wozów.

Na wybór strony ruchu wpływały również wydarzenia polityczne. W Rosji już na początku XVIII wieku powszechnie stosowano ruch prawostronny, a w połowie stulecia został on oficjalnie usankcjonowany. We Francji przełom nastąpił po rewolucji francuskiej, kiedy zrezygnowano z dawnych zwyczajów kojarzonych z arystokracją. Wkrótce jazda prawą stroną stała się obowiązującą zasadą.

Znaczący wpływ na rozpowszechnienie ruchu prawostronnego miały wojny napoleońskie. Kraje znajdujące się pod kontrolą Francji, w tym Polska, Niderlandy, część Niemiec, Szwajcaria czy północne Włochy, przyjęły nowe przepisy. Z kolei państwa pozostające poza wpływami Napoleona, przede wszystkim Wielka Brytania oraz część jej sojuszników, zachowały ruch lewostronny.

Ten historyczny podział utrwalił się na ponad sto lat i w dużej mierze wpłynął na współczesną mapę ruchu drogowego.

Brytyjskie kolonie zmuszone były przyjąć prawo, które ustanowiły władze Zjednoczonego Królestwa

W XIX wieku Wielka Brytania wprowadziła obowiązek jazdy lewą stroną, a wraz z rozwojem imperium rozwiązanie to trafiło do wielu kolonii. Dlatego do dziś obowiązuje ono między innymi w Australii, Indiach, Nowej Zelandii czy wielu państwach Afryki.

Co ciekawe, Japonia nigdy nie była brytyjską kolonią, jednak również zachowała ruch lewostronny. Duży wpływ na to miała budowa pierwszych linii kolejowych przy współpracy z brytyjskimi inżynierami. Podobnie Indonezja utrzymała lewostronny system jeszcze z czasów kolonialnych.