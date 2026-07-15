Sikorski ujawnił, jaki plan ma Putin. „Jest zdesperowany”

Radosław Sikorski podczas wizyty w Kalifornii ostrzegł, że Rosja może przygotowywać operację pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Szef MSZ mówił o tym podczas publicznej debaty o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana pod Los Angeles. Wypowiedź padła w kontekście rosnących napięć wokół wojny w Ukrainie i działań hybrydowych Moskwy wobec Zachodu.

Sikorski ostrzega przed rosyjską prowokacją

Według ministra spraw zagranicznych Kreml może próbować stworzyć pretekst do eskalacji. Sikorski mówił, że Rosja mogłaby użyć ukraińskich dronów do ataku na państwo NATO albo na własne terytorium, a następnie wykorzystać taki incydent jako uzasadnienie odpowiedzi militarnej. Szef MSZ ocenił, że taki scenariusz mieści się w logice działań państwa, które jest coraz bardziej zdesperowane i ponosi koszty przeciągającej się wojny.

Sikorski podkreślił, że choć Rosja nie ma dziś sił, by zaatakować państwo Zachodu konwencjonalnie, od lat prowadzi przeciwko niemu wojnę hybrydową. Wskazał na codzienne cyberataki, ingerencję w procesy polityczne oraz wspieranie skrajnych środowisk w innych krajach. Zdaniem ministra obrona Ukrainy ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samego Kijowa. Jak zaznaczył, gdyby Rosji udało się podbić Ukrainę, cała Europa znalazłaby się w znacznie trudniejszej sytuacji bezpieczeństwa.

Szef MSZ: koalicja antybalistyczna jest otwarta

Podczas rozmów w Los Angeles Sikorski odniósł się również do europejskiej współpracy zbrojeniowej. Podkreślił, że koalicja antybalistyczna ma charakter otwarty, a polskie firmy będą mogły do niej dołączyć, jeśli przedstawią potrzebne projekty.

Minister wyraził też nadzieję na szybkie przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Jak zaznaczył, planowane restrykcje mają objąć ponad 200 nowych nazwisk oraz zmiany dotyczące limitu cenowego na rosyjską ropę.

Sikorski o USA i amerykańskich żołnierzach w Polsce

Wicepremier odniósł się także do kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przypomniał, że polski rząd zadeklarował gotowość do przygotowania zaplecza logistycznego i mieszkalnego dla sił USA, ale ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.

W trakcie wizyty w Kalifornii Sikorski spotyka się nie tylko z politykami, ale też z przedsiębiorcami. W planie ma również rozmowę z gubernatorem Gavinem Newsomem, jednym z najważniejszych polityków Partii Demokratycznej.

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