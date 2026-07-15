Nawrocki przesłuchany po cichu. Jest ruch w śledztwie ws. apartamentów muzeum

W śledztwie dotyczącym korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doszło do ważnego ruchu. Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę, zeznania złożył w charakterze świadka.

Przesłuchanie odbyło się w gabinecie prezydenta

Do przesłuchania doszło w ubiegłym tygodniu, w czwartek, ale informacja o tym nie była wcześniej publicznie podawana ani przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, ani przez Kancelarię Prezydenta RP. Z ustaleń Radia Gdańsk wynika, że pomorska prokurator pojechała do Warszawy, by odebrać zeznania od prezydenta w jego gabinecie.

Rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński przekazał, że aby ustalić termin tej czynności, śledczy musieli dwukrotnie kierować pisma do Kancelarii Prezydenta.

„Apartament miłości”. O co chodzi w śledztwie ws. muzeum?

Postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To właśnie ten wątek był szeroko komentowany już wcześniej w czasie kampanii prezydenckiej.

Śledztwo obejmuje okres od 18 października 2017 roku do czerwca 2024 roku. W tym czasie muzeum miało trzech dyrektorów: Karola Nawrockiego, Grzegorza Berendta oraz pełniącego obowiązki dyrektora Rafała Wnuka.

Śledztwo w sprawie apartamentu miłości jest blisko finału

Według informacji Radia Gdańsk postępowanie znajduje się już na końcowym etapie. Nie oznacza to jednak, że zapadły już ostateczne decyzje. Prokuratura wciąż ma jeszcze pozyskać dodatkową dokumentację.

Jak wynika z przekazanych informacji, przesłuchani zostali już również wszyscy dyrektorzy, którzy kierowali Muzeum II Wojny Światowej w ostatnich latach.

To nie jedyna sprawa dotycząca prezydenta

W Gdańsku prowadzone jest także inne postępowanie związane z prezydentem RP. Dotyczy ono przejęcia kawalerki Jerzego Ż. przez Martę i Karola Nawrockich.

Osobno pojawiały się też medialne doniesienia, według których Karol Nawrocki miał w latach 2018-2021 wynajmować luksusowe apartamenty i nie zapłacić za rezerwacje obejmujące łącznie około 200 dni. Za czyn badany w śledztwie dotyczącym muzealnych apartamentów grozi kara do 10 lat więzienia.