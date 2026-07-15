Szokujące wpisy o ataku na przedszkola. 29-latek zatrzymany po groźbach zabójstw

W środę 15 lipca Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) poinformowało, że na jednym z portali internetowych ujawniono publikację, w której opisano planowany zamach „na życie dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli zlokalizowanych w jednej z dzielnic Poznania” .

CBZC: 29-latek planował zamach na przedszkola w Poznaniu

Według ustaleń śledczych za publikacją ma stać 29-letni mężczyzna z woj. wielkopolskiego, który „poza deklaracją zabójstwa dzieci z użyciem maczety, umieścił w sieci ankietę, dając uczestnikom portalu wybór, którego z trzech przedszkoli akt ten ma dotyczyć” . Na innym z portali miał z kolei ujawnić motywację swojego działania, plan zabójstwa dzieci, a także zamiar samobójstwa po dokonaniu zbrodni.

„Z uwagi na realność zagrożenia podjęto natychmiastowe działania. Śledczy CBZC szybko ustalili dane personalne mężczyzny, skutecznie zapobiegając tragedii. Mieszkańca Poznania zatrzymano w mieszkaniu – kilka godzin po umieszczeniu wpisu, ujawniając przy nim maczetę, substancje psychotropowe, jak i sprzęt teleinformatyczny, z którego dokonano publikacji wpisów” – przekazali śledczy.

Miał planować zamach. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia

29-latek został już przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa. W toku prowadzonego postępowania przyznał się do zarzutów. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu zastosowano wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące – poinformował prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w rozmowie z serwisem epoznan.pl.

Za podjęte przez 29-latka działania grozi od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald.

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