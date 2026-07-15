Nawrocki gra na zwłokę? Pokrętne tłumaczenia rzecznika prezydenta

Wokół sędziego Sławomira Patyry i Trybunału Konstytucyjnego narasta polityczne napięcie, ale z wypowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wynika, że Pałac nie widzi w tej sprawie żadnego nadzwyczajnego problemu. W rozmowie padła jasna deklaracja – nie ma konstytucyjnego ani ustawowego terminu na odebranie ślubowania, a cała sprawa ma sprowadzać się do ustalenia daty. Czy faktycznie tak jest?

Pałac o braku decyzji Nawrockiego: z sędzią Patyrą „nic się nie dzieje”

Najmocniej wybrzmiał właśnie ten wątek. Leśkiewicz podkreślił w programie „Poranny Ring” w Super Expressie, że wobec sędziego Patyry nie ma żadnych zastrzeżeń, a prezydent nie sygnalizował żadnych wątpliwości co do jego wyboru. Według rzecznika chodzi wyłącznie o kwestie organizacyjne i dopasowanie terminu w kalendarzu głowy państwa.

– No nic się nie dzieje. W sensie nic złego się nie dzieje w stosunku do sędziego (Patyry – red.). Prezydent nie ma czasu (...) to jest kwestia kalendarza. Tu nie ma żadnego konstytucyjnego ani ustawowego terminu, jeszcze raz powtórzę. Natomiast pan prezydent w ostatnim czasie, nie wiem, czy pan redaktor zauważył, czy państwo widzicie, jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi i o politykę krajową i zagraniczną – powiedział Rafał Leśkiewicz.

W ostatnich dniach pojawiały się pytania, czy opóźnienie może oznaczać kontynuację prawnego sporu o kształt TK albo próbę wstrzymywania procedury. Z wypowiedzi przedstawiciela Pałacu wynika jednak, że prezydent ma poinformować o wszystkim dopiero wtedy, gdy termin ślubowania zostanie już wyznaczony.

Trybunał Konstytucyjny w centrum ostrego sporu

Rzecznik prezydenta szeroko odniósł się też do sytuacji w samym Trybunale Konstytucyjnym. Skrytykował pojawienie się prokuratora i policji w siedzibie TK, uznając to za dowód głębokiego kryzysu i przekroczenie granicy w sporze o sąd konstytucyjny.

W tej samej rozmowie przypomniano, że w Trybunale znajduje się wniosek prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego wyboru sędziów TK oraz przyjmowania od nich ślubowania. W ocenie Pałacu to właśnie ten spór pokazuje, jak duże znaczenie ma dziś każda decyzja dotycząca obsady Trybunału.

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